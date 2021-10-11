化療脫髮骨似火燒想放棄　淋巴癌患者憑堅持勝癌魔：家人係我後盾

本港每年約有一千名血癌新症，是年青病者頭號敵人，約半數患者均屬六十歲以下，但血癌不是絕症。21歲的關晰蕎去年5月發現頸部長出如暗瘡大小異物，半個月間異物由乒乓波擴大至網球般大，求醫確診患上第二期淋巴癌。

晰蕎說，化療過程辛苦，全靠家人鼓勵和支持才能一直堅持：「化療食100粒類固醇時，家姐就陪我食100粒維他命丸支持我，屋企人就好似後盾咁。」曾想過放棄，晰蕎如今康復，希望透過自身經歷啟發及勉勵他人。香港血癌基金由今日（11日）起至下周日（17日）舉辦「有血有『慮』—血癌胞基因病變展覽」，介紹血液系統、與基因有關的血液疾病。



血癌俗稱白血病，是香港十大致命癌症之一，泛指各種與血液細胞有關的惡疾，包括：急性及慢性白血病、何傑金氏淋巴腫瘤或其他淋巴結惡性腫瘤、骨髓腫瘤 、骨髓增生症及骨髓異變綜合症等。

香港血癌基金辦展覽介紹罕見病

為讓大眾更了解罕見血液疫病的了解，香港血癌基金今日至下周日於銅鑼灣利舞臺廣場地下舉辦「有血有『慮』—血癌胞基因病變展覽」。

21歲的關晰蕎為淋巴癌康復者。（鄭子峰攝）

癌細胞半個月由乒乓波大小擴大至如網球

晰蕎為淋巴癌康復者，去年5月發現頸部長出如暗瘡大小的異物，但隨時日日漸擴大：「由乒乓波大到高爾夫球，再大到網球咁。」晰蕎表示，異物擴大過程只有半個月，當時醫生確診她患上第二期淋巴癌，需要入院進行化療，否則癌細胞有機會隨淋巴擴散至身體其他部位。

熱愛長跑的晰蕎一向身體健康，亦沒有家族成員曾患相關癌病，得知消息後頓時感到非常徬徨。醫生向她解釋指，腫瘤是由於細胞突變產生癌細胞：「以往冇認識，好多嘢唔識唔知，知第二期（淋巴癌）好愕然，諗係咪冇得救好驚，好似個天跌落嚟。」

關晰蕎：我食100粒類固醇家姐就陪我食100粒維他命

化療期間，除了脫髮等副作用，更加需要在每次化療進食100粒類固醇藥物，過程辛苦得令晰蕎一度想放棄：「食類固醇食到嘔同頭痛，打標靶藥啲骨好似比火燒咁，接受化療之後每次起身見到成張床係頭髮，好唔開心。」

直言病情對身體和心理都很大影響，晰蕎說，全靠家人的鼓勵和支持才能一直堅持：「化療食100粒類固醇時，家姐一邊陪我食維他命或者糖支持我，屋企人好似後盾咁。」

食類固醇食到嘔同頭痛，打標靶藥啲骨好似火燒咁，每次起身見到成張床係頭髮，好唔開心。但化療我食100粒類固醇，家姐就一邊陪我食維他命或者糖支持我，屋企人好似後盾咁。 淋巴癌康復者關晰蕎

現時晰蕎已經完成化療近半年，並已經康復無需再服藥，回復正常人生活，可以回到大學上課。她期望疫情好轉後可遊歷世界，又希望用自身經歷啟發其他人。

運動員生涯與戰勝癌魔同樣靠堅持 蘇樺偉：運動生涯讓我學懂不放棄

病人在治療罕見病的過程，堅持亦非常重要。前香港殘奧代表蘇樺偉今日在展覽開幕典禮上表示，過往運動員生涯不簡單，訓練辛苦：「唔知點堅持，點令成績有突破。」幸而，全靠過程中得到隊友的鼓勵和教練悉心栽培，得以發揮所長，過程亦讓他學懂不放棄，堅持自己目標和夢想：「無論做唔到都起碼有得著。」

蘇樺偉遇上「蘇樺偉」 蘇樺偉：克服傷患拍好電影

在講述蘇樺偉故事的電影《媽媽的神奇小子》中飾演蘇樺偉的演員梁仲恆，今日亦有出席開幕典禮。他指，拍攝電影前從未接受過田徑訓練，作為田徑新手，頻密訓練令他不時拉傷，但為拍好電影亦繼續堅持、克服傷患。他笑言， 見到蘇樺偉和蘇媽媽滿意成品，都覺得一直以來的努力沒有白費。