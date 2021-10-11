經紀不滿藏索帶囚5個半月　上訴庭指可對公共構成威脅　維持原判

地產經紀前年11月2日在銅鑼灣被警截查時，被發現身上有48條索帶，經審訊後，被裁定管有適合作非法用途工具罪成，被判監5個半月。經紀不服提出上訴，上訴庭今(11日)下判辭指，整個2019至2020年的衝突事件中，必然也包括有人把欄桿雜物捆在一起，並可用以作擠壓及撞擊等行為。又指索帶用途多且容易購買，加上案件的背景，假如上訴人的索帶被用以綁紮堵路和作毆鬥工具，可對公共秩序構成威脅，認為原審官的推斷無誤，駁回經紀的上訴。



上訴人被捕時黑衣裝束黑布蒙面

上訴人陳俊傑，35歲，地產經紀，控罪指他於2019年11月2日在銅鑼灣波斯富街及羅素街交界，管有48條膠索帶。

案發當日維園有未經批准的集會，警員當日傍晚在銅鑼灣見有人聚集，見陳用黑布蒙面，穿黑衫黑褲及雙手戴手套，他們截查陳時發現他袋內有防毒面具、頭盔及索帶等。陳辯稱約朋友在附近食飯，見有人聚集好奇觀看，又稱原想到舊辦公室搬雜物，故帶備了索帶。

原審官不用索帶是搬雜物用途

惟原審裁判官鄭紀航不接納其說法，並指社會事件中，常見非法示威者合力把街上雜物及圍欄拆下再綁成大型組合，用作武裝衝突或堵路。他認為被告的背包放有索帶，是想用以捆綁鐵欄等用途。鄭官又稱他經常要調到不同法庭，未見過搬運工人需用6吋長索帶搬運傢俬雜物，故不信陳的說法。

律師認為非法用途及意圖解釋範圍太廣

陳的代表律師在上訴時，指律政司引用《簡易程序治罪條例》作出起訴，惟條例中的非法用途及意圖並無限制，認為範圍太廣，同時認為索帶不應屬「其他適合作非法用途的工作」。他認為原審官引用他搬辦公室的經驗，是濫用司法認知，錯誤裁定索帶不會被用來搬運傢俬電器等雜物。

武狀衝突索帶常被用上

上訴庭卻認為，原審官只是根據一般人的共有經驗作推論，認為陳的律師只以原審官一個小觀察，便提升為質疑有關的事實認定是片面看法。上訴庭又指出，在2019至2020年的武裝衝突中，必然包括利用捆在一起惖欄桿雜物進行擠壓及撞擊，這些場面在電視機上亦常常見到，且不會是一個人去完成。

時代釋義可應對不法分子用不同工具作案

上訴庭認為，有關控罪適用於「時代釋義」去詮釋，因這可有效應對不法分子用各種不同甚至新發明的工具作案。本案涉及的索帶，亦可用作的非法用途眾多，卻極容易購買和收藏，且不易被人懷疑，一旦被用上亦不易被解下，假如確實用到綁紮堵路和毆鬥工具，可對公共秩序造成相當威脅，故認為原審的量刑亦未有過重。

案件編號：HCMA 242/2020