衝突現場藏索帶被判囚　經紀爭議有意圖才足定罪　上訴庭押後裁決

地產經紀在前年維園發生警民衝突當日，被發現管有一包共48條的索帶，他就管有攻擊性武器或工具適合作非法用途罪，被判監5個半月，但他不服裁定提出上訴，上訴庭今日（6日）開庭處理其案件。其代表律師爭議索帶不受相關條例所涵蓋，亦投訴原審使用司法認知前，未給予辯方回應的機會；控方卻指，只要工具可以用作非法用途即受條例所規管。法官聽取雙方陳詞後，押後頒下裁決。



上訴人陳俊傑被控於2019年11月2日，在銅鑼灣管有一包索帶，意圖作非法用途。他被控管有攻擊性武器或工具適合作非法用途罪，違反《簡易程序治罪條例》第17條，並被判監5個半月。

特定背景加上意圖才構成罪行

代表陳的律師指出，受條例所懲處的行為有些本身並非罪行，例如打電話等，這些行為只有在特定背景加上意圖才構成犯罪行為。律師亦不同意控方指，條例定明的非法用途及意圖沒有限制，否則條例會「闊到無可再闊」，而任何帶有非法用途的人士攜索帶離開家中，抵達公眾場所便會即時犯法。

原審官基於搬遷經驗作裁斷存不公

律師認為索帶不屬條例中的第3款情況，即其他適合作非法用途的工具，而這種情況應只包括可用作入侵處所的工具。

律師續指，原審裁判官運用司法認知，基於自己搬遷辦公室的經驗，拒絕接納辯方證人指索帶本打算用於搬辦公室家具，但律師指原審未有給予機會辯方作回應。

控方堅稱條例包涵任何可作非法用途工具

控方反駁稱，只要有關工具可以用作非法用途，即已包涵在條例中，原審裁判官考慮到2019年爆發社運的背景，才作出裁斷。控方亦反駁，原審運用司法認知前不會知會辯方，不會構成不公。

案件編號：HCMA242/2020