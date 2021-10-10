強制檢測｜抵澳洲確診女機組人員居海堤灣畔2座　居民訪問須檢測

衞生防護中心今日公布，正調查一宗海外個案，一名54歲女機組人員，上周四（7日）經航班CX101由香港前往澳洲，同日於澳洲當地抽取的樣本測試結果呈陽性。她於潛伏期在港居於東涌海堤灣畔2座，被納入強制檢測公告，受檢人士須於後日（12日）或之前接受檢測。政府明日會在東涌市地段第三號OBA休憩空間（近文東路公園）增設流動採樣站。



（香港01製圖）

食物及衞生局發出強制檢測通告，因應一宗曾於香港逗留的非本地確診個案，一個指明地方被納入強制檢測公告。為謹慎起見，已經完成疫苗接種人士，亦須接受上述強制檢測。受檢人士必須到流動採樣站、社區檢測中心或認可本地醫療檢測機構進行專業拭子採樣檢測，而幼童則可繼續以糞便樣本進行檢測。

東涌海堤灣畔2座納入強制檢測公告。（資料圖片）

早前因八號熱帶氣旋警告信號生效而暫停服務的社區檢測中心和室內流動採樣站，今日已恢復檢測服務，而室外流動採樣站亦會於明日（11日）恢復檢測服務。政府明日會在東涌市地段第三號OBA休憩空間（近文東路公園）增設流動採樣站，為須接受強制檢測的海堤灣畔居民及工作人員提供免費檢測服務。至於香港國際機場一號客運大樓第六層過渡區（北）的流動採樣站，亦會延長服務日期至10月13日（星期三）。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (10月11日)▼



另外，原定於今日運作的數個室外流動採樣站因天氣情況未能開放，政府明日會在以下地點重開流動採樣站，為因應與變異病毒株確診本地個案於同一大廈居住或於相關個案居住大廈內工作的人士而須進行強制檢測的居民及工作人員提供免費檢測服務，包括北角港運城5樓平台花園兒童遊樂場、元朗同益大廈平台及大圍金獅花園一期金輝閣對出空地。

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