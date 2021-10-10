本港再現零確診　54歲機組人員抵澳洲確診　海堤灣畔2座須強檢

本港自10月3日後，再現「零確診」，但是一名居於東涌海堤灣畔2座的54歲女機組人員，上周四（7日）經航班CX101由香港前往澳洲，同日於澳洲當地抽取的樣本測試結果呈陽性。她於潛伏期在港曾居住的地點會納入強制檢測公告。另外初步確診個案少於10宗。



東涌海堤灣畔2座納入強制檢測公告。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時零分，中心沒有錄得新增確診個案，至今本港個案累計維持12,262宗。

但是，中心正調查一宗外地確診個案，涉及一名54歲機組人員。她居於東涌海濱路8號海堤灣畔2座，她於10月6日在香港進行檢測，結果呈陰性，翌日經航班CX101由香港前往澳洲，同日於當地抽取的樣本測試結果呈陽性。病人沒有出現病徵。

她3月10日及4月6日於香港接種兩劑復必泰疫苗。中心正繼續與澳洲衞生當局跟進個案，個案的流行病學調查和個案追蹤仍然進行中，是否涉變異病毒株及密切接觸者，仍在調查中。為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住的地點會納入強制檢測公告，即東涌海堤灣畔2座。

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