調查：七成受訪者擔憂退休生活　四成人料儲蓄或難應付醫療開支

本港面對人口老化問題，有研究團隊早前進行了一項調查，訪問了逾千名45歲或以上人士，發現七成受訪者表示對將來退休生活感擔憂，當中有約4成人更認為，儲蓄或無法應付未來醫療及長期護理開支。團體提倡在財務上，需協助中年人，增進其金融理財知識與能力，以及早規劃晚年。



「香港智齡生活調查2021」由黃金時代基金會、香港大學社會工作及社會行政學系合作進行。（團體提供）

「香港智齡生活調查2021」由黃金時代基金會、香港大學社會工作及社會行政學系合作進行，通過網上問卷訪問了超過1,100位45歲或以上人士，問題圍繞五大範疇，包括財務認知和管理、健康和醫療保健、生產力和公民參與、科技認知和應用及社會參與及照顧。

結果發現，約75%的受訪者對於目前儲蓄、未來財務狀況、應對財務危機及財務管理能力的滿意度感一般，甚至不滿意，有約40%受訪者更認為，其儲蓄或無法應付未來醫療及長期護理開支。

另外，有一半受訪者有工作或願意再找工作，願意繼續工作的前三大原因為經濟因素、貢獻社會與自覺仍年輕。在晚年安老方面，結果顯示有近五成的受訪者希望選擇居家安老。

結果發現，約75%的受訪者對於目前儲蓄、未來財務狀況、應對財務危機及財務管理能力的滿意度感一般，甚至不滿意。（團體提供）

黃金時代基金會創辦人及主席容蔡美碧表示，根據政府統計處2021年年中數據顯示，45至65歲人口現已達234萬人，佔總人口比例31.6%，形容屬「三明治世代」，不只要照顧上一代及下一代，還要面對年紀漸邁、計劃退休及安老安排等。

團體提倡在財務上，需協助中年人，增進其金融理財知識與能力，以及早規劃晚年；又建議在晚年照顧上，安老服務應增加家居與社區照顧服務的比例，政府及業界應透過各種渠道，推廣「平安三寳」及提供合適的晚年照顧計劃。