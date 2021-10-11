女教師涉虐待菲傭　事主曾被迫吞下加洗潔精粥水　遭鑊鏟打至瘀傷

中學女教師被指在僱用一名女菲傭的14個月中，涉在不滿女傭的工作表現時，便會施用不同暴力，包括扯女傭頭髮並推女傭的頭撞向牆；又疑因不滿女傭把用以餵其兒子的粥放在洗手盤，把洗潔精加入粥內，並迫女傭全部吞下，甚至掌摑及用鑊鏟打女傭肚及大腿至出現裂傷及瘀傷。女老師否認指控，案件今(11日)在西九龍法院開審。



被告麥佩珊（ 35 歲，中學教師）被控普通襲擊、意圖損害而施用有害物品、刑事恐嚇，及3項襲擊罪，指她於2020年2月至2021年5月期間，在荃灣韻濤居 B 座某單位，襲擊菲律賓籍女子PALES Eden Gumba，包括襲擊她、施用洗潔精意圖使Eden精神受創，及威脅會使Eden的人身及財產受損害而受驚。

未清潔嬰兒玩具遭扯頭髮

女事主 Eden 作供時稱，被告有次發現她忘記指示，未有清潔嬰兒玩具，從而十分生氣，直斥身在廚房的Eden懶惰，並向後扯她的頭髮，直到她撞上廚房的牆上。Eden當時感到十分痛楚，被撞擊的位置亦有腫起。

加洗潔精入粥迫菲傭食

及至2021年，Eden餵被告的小兒子吃粥，惟其子一直在哭鬧。Eden遂將粥放到洗手盤位置，被告發現後又十分生氣，認為Eden不會照顧嬰兒。被告將洗潔精加進洗手盤的粥內，然後強迫Eden吃下。Eden當時一直在哭泣，害怕吃下該些粥會中毒，惟她亦害怕被告會繼續打她或解雇她，終決定吃下混合了洗潔精的粥，並在事後飲用了3大杯水。

鑊鏟打肚及大腿

其後又出現類似情況，Eden未能成功喂被告的小兒子食粥，被告遂多次掌摑她，並用鑊鏟打Eden 的肚及大腿等位置。雖然Eden不斷求饒，惟被告仍沒有停止。Eden事後在洗完碗後，到洗手間檢查傷勢，發現臉部有紅腫，大腿有1厘米的裂傷及瘀傷。

未洗衣服被罵白癡兼抓背至出血

後來又有一次，Eden正準備去洗衣服時，被告指示她去煮飯，Eden聽從指示。她煮飯後往清理房間時，被告發現她未洗衣服而生氣，直斥Eden 懶惰及白癡。然後用右手伸入Eden的衣服，在其背脊位置由下往上抓，導致Eden背部流血。

審訊明續。

案件編號：WKCC2589/2021