壹傳媒工會昨正式解散：歷史任務已經結束　將續跟進離職補償問題

《蘋果日報》於6月底停刊，壹傳媒工會隨後宣布啟動解散程序，工會今天（1日）發公告，指工會早前通知仍合資格的會員，出席上月24日的特別會員大會，通過於昨天（31日）正式解散壹傳媒工會。工會表示，理事在工會解散後，繼續義務跟進離職補償的問題。



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移交工會剩餘款項予記協

壹傳媒工會上月初表示，隨著集團絕大部分香港員工在今年7月1日已離職，壹工會的歷史任務亦已經結束，即將啟動解散程序，由於絕大部分員工己離職，同時失去工會會員資格，壹工會早前通知仍合資格的會員，出席7月24日特別會員大會。

工會表示，會上一致通過三項議程，包括通過動議於2021年7月31日解散壹傳媒工會，並通過將工會剩餘款項捐予香港記者協會，若記協通過成立「壹傳媒失業緊急援助金」，有關款項撥入作援助用途；如果未能通過，有關款項支持記協日常開支及支援其他新聞工作者。

工會指，動議均獲出席會議人士一致通過，並符合解散工會的要求，壹工會在昨天解散，亦已移交工會剩餘款項予記協，工會代表稍後向職工會登記局提交相關解散文件。