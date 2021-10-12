教大明年恢復面授課　教職員、學生須完成疫苗接種或14日一檢測

新冠肺炎本地疫情平穩，新冠疫苗接種率已達六成。香港教育大學早前宣布，將於2022年1月1日起，全面恢復面授課堂，並同時實施新的防疫要求，要求所有教職員、學生、承辦商員工、訪客、校園宿舍住客及宿生，必須完成接種兩劑新冠疫苗，或每14日進行一次檢測，方可進入校園。



▼8月28日學生趕在開學前取即日籌接種疫苗▼



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香港教育大學（教大）宣布，將於2022年1月1日起，全面恢復面授課堂，並同時實施新的防疫要求。所有教職員、學生、承辦商員工、訪客、校園宿舍住客及宿生，必須完成接種兩劑新冠疫苗，或每14日進行一次檢測，方可進入校園；逗留少於四小時的訪客及12歲以下人士可獲豁免。

校方表示，將推出網上匯報系統，供師生上載疫苗或檢測紀錄。訪客如進入校園，需事前向相關部門申請，並於到訪當天出示有效的電子通行證。若因健康理由而未能接種疫苗，師生可出示醫生證明，申請檢測資助。校方會按個別情況考慮。