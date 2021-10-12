疫苗抽獎｜機管局送5萬張日本、南韓、泰國機票　即查中獎名單

政府連番出招「谷針」，為響應政府疫苗接種計劃，機管局贊助送出5萬張機票抽獎，鼓勵市民打針。而機票目的地包括歐洲、美國、加拿大、澳洲、日本及南韓等多個地方。抽獎結果於今日（12日）公布，下文將列出所有得獎者名單。
是次抽獎活動由機管局贊助，國泰及香港快運（HK Express）各送出25,000張經濟客艙機票。5萬張機票均由香港出發，雖然參加者在登記抽獎時，可揀選喜歡的目的地組別，機票目的地機票包括長途及短途航點，例如歐洲、美國、加拿大、澳洲、日本、南韓及泰國等。惟最終獲贈機票的目的地會由航空公司分派。另外，得獎者獲贈的機票，並不包稅項及附加費。
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▼疫情下飛機「滯留」停機坪▼
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由於各地仍有旅遊限制及檢疫要求，航空公司會待相關情況穩定時，例如隔離檢疫措施放寬後，向得獎者發放兌換機票的代碼。中獎所得的機票不可轉讓他人，亦不可兌換現金、亞洲萬里通積分或其他形式的禮物。
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