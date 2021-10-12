圓規風球｜旺角超市部份貨架「清零」　市民不解：又唔係打足幾日

本港5天内接連迎來兩個熱帶氣旋，「獅子山」剛走，「圓規」緊隨而至，天文台最新公布，預計下午5時20分或以前，改發八號烈風或暴風信號。不少市民自昨晚起已急忙「儲糧」，各區超市出現搶購潮。

記者今（12日）下午兩時許於旺角及油麻地一帶多間超市直擊，大部分糧食供應量充足，僅得一間的麵包及蔬菜貨架被掃清光。有市民認為，或因「獅子山」預報失準關係，致港人出現反射式恐慌，「又唔係打風打足幾日幾夜，唔駛咁擔心。」另一街坊則指，超市明顯較平日多人。



熱帶氣旋圓規來勢洶洶，有超級市場出現搶購潮。（梁鵬威攝）

記者今天下午於旺角及油麻地一帶巡視合共三間超市，大部分貨品供應量充足，不過位於登打士街的一間超級市場，麵包貨架接近「清零」，蔬菜類亦幾乎售罄。

市民李小姐表示，情況略為誇張，「又唔係打風打足幾日幾夜，都係打一日風啫。」她又指，昨晚街市凍肉店已人頭湧湧，今早途經荃灣楊屋道街市，菜價更比平日偏貴，「平時啲娃娃菜十蚊有兩包，今朝見到成十四蚊一包，都貴到買唔落手。」

「市民反射性恐慌」

她認為，「獅子山」的預報失準，令市民大失預算，較為「論盡」，「第一日就狂風大雨，仲要黑雨，但之後嗰日就反而無咩風。」今次「圓規」襲港，天文台早於昨晚已提早預報，由於市民已有反射性恐慌，遂出現搶購潮。

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另一街坊劉小姐亦有前往超市購物，她指家中有足夠儲備，不會特別因為打風而儲糧，「應該都係打一日，聽日就落波啦」，但她指，超市明顯較平日多人。被問到會否擔心今次重蹈「獅子山」覆轍，因來勢洶洶較遲「落波」，她笑指，「都預左星期四放假」，至於會否影響後日重陽節掃墓計劃，「正常落雨都唔會去喇。」