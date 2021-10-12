圓規風球｜天文台5時20分前發8號波　好老闆中午安排員工提早放工

圓規殺到！天文台預告今日（10月12日）下午5時20分或以前發出8號風球，由於目前正值上班時間，打工仔因而擔心突然懸掛8號風球後，全城趕路回家會造成擠塞混亂，亦不知天氣會否急促轉壞。有獵頭公司則在消息發布後，安排員工即時早走回家，獲網民讚賞。



打工仔擔心上班時間突然懸掛8號風球，會令全城趕路回家而造成擠塞混亂。（資料圖片）

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天文台於中午前發放消息，指會在下午4至6時考慮掛8號風球，有網民在連登討論區發文，炮轟老闆不願放人，「老闆話一日未掛8號都唔畀走」，更指上周六天文台都多次更改落波時間，因此即使住離島都不能早走，令他非常無奈，「唔想逼餐勁，一定勁多人走難咁」。

不過老闆都有好壞之分，facebook專頁「全職獵人FullTime Headhunter」發文指，已安排全體員工提早起行回家，因以前打工時即使明知將掛8號風球，亦要等到6點才可收工，「又要等好耐先有車」，相當狼狽。因此當他自己開公司後，便希望盡量做得較人性化，故一收到下午4至6時將掛8號風球的消息後，即通知同事可以隨時提早下班。

他又補充指，獵頭工作「遲一日就係少咗一日」，很多面試都要延遲，「我哋好唔鍾意放假的」。其做法令其他網民相當羨慕，大讚他是良心老闆，有人亦認為8號風球前2小時就應離開，如天文台真的在下午4時掛8號，「2點食完飯就直接走啦」。

根據勞工處發出的《颱風及暴雨情況下工作守則》，天文台一般會在八號信號前兩小時之內發出預警（「八號預警」），讓僱主有充裕時間，按行業 / 機構的實際情況，提早讓僱員分批下班，以保障他們的安全和緩和交通擁擠。

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圓規帶來的惡劣天氣或再次影響一眾打工仔，有網民在討論區發文，表示原本在周三請假以處理銀行事宜，但由於打風，便打算銷假並改於周五（15日）請假，惟其上司聽後非常大反應，更怒斥他沒有好好計劃如何放假。



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