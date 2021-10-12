颱風圓規接力獅子山，天文台一早已預告會掛八號。不少市民已經做好打算，如何渡過風假。打工仔一邊忐忑一邊預時間返工放工；有人約埋三五知己開枱打牌，亦有人會殺入超市囤水囤糧，港人打風獨有百態真令人意想不到。



早前的颱風獅子山，引來大量網民質疑天文台誤判，今次天文台提早預告掛風球時間表，令大家可以提早部署。在打風天下不同人都有不同反應，有人會hea足一日，有人把握機會追風，平日營營役役的香港人，遇上打風就會突變成另一個人。大家又會如何迎接風假？

獅子山襲港，仍然脂冒雨打卡的MIRROR fans。（資料圖片）

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大家是哪一類人？小編當然是...打工仔啦嗚嗚嗚。絛論如何，大家都要注意安全呢！

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繼上週的「獅子山」之後，香港面臨「風接風」。對於香港人來說，過去的天鴿、山竹亦曾為香港帶來不少麻煩，相信大家都記憶猶新。除了香港之外，天鴿和山竹對其他國家都造成不少損失，因此被世界氣象組織颱風委員會除名。組織亦有一套為颱風起名的機制，今次的「圓規」名字的意思，原來不是一般理解的文具圓規！

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