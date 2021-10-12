全港首架電動雙層巴士抵港　內地威馳騰製　藍色車身象徵零排放

政府將於2035年或之前不再批出燃油或混能私家車落地，但商用車輛暫未有目標，施政報告亦指會研究推展氫能巴士。新巴城巴的母公司匯達交通今日（12日）宣布，全港首架雙層電動巴士已經抵港，以黃色和藍色作巴士車身顏色，料行走城巴路線。新巴城巴將要通過運輸署車輛檢驗，稍後再公布投入服務的日期及路線。
匯達交通的雙層電動巴士由內地威馳騰（福建）汽車有限公司生產，巴士車身以城巴車隊的黃色為主色，料會行走城巴路線，並配上象徵電能及零排放鮮藍色，塗裝設計則稍後再公布。
匯達交通行政總裁譚利民表示，雙層巴士是香港市場主流，擁有全港首部雙層電巴，證明公司對邁向零排放的決心，並會繼續藉公司在國際市場營運電能及氫能巴士的經驗，繼續為碳中和出一分力。
需先通過內部測試及運輸署車輛檢驗
新巴城巴表示，會先為巴士進行一系列內部測試，再通過運輸署的車輛檢驗，稍後再公布投入服務的日期及路線，僅透露巴士將通行全港以收集營運數據。九巴早前亦料購入42輛雙層電動巴士，預計明年下半年能投入服務。
▼《路線圖》電動商用車相關措施▼
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