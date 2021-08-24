42輛雙層電動巴士明年投入服務　唯獨一款新能源巴士未普及便淘汰

本港首份《電動車普及化路線圖》近月出爐，目標2050年前達致車輛零排放及碳中和目標，至今有26輛電動巴士及7輛主攻短途的超級電容巴士已開展試驗，政府稱未來會重點推展電動巴士，九巴則指將引入42輛雙層電動巴士，預計明年下半年可投入服務，甚至積極研究氫燃料電池巴士的可行性，意味之前試驗的「快充」電容巴士將不再納入發展計劃藍圖中。



政府稱已有基金資助購買電動巴士

沙田區議會交通及運輸委員會周二（24日）討論超級電容巴士在該區服務事宜，當中問及環保署曾表示電動巴士試驗計劃將為期兩年，當局有否檢討成效，而運輸署有否計劃令巴士公司以超級電容巴士取代目前所有行走沙田的柴油巴士，希望相關部門及巴士公司作出回應。

環保署及運輸署以書面回覆稱，目前已有26輛電動巴士及7輛超級電容巴士展開試驗，當中4輛行走沙田巿中心至濱景花園的284路線，以及3輛行走啟德德朗邨至九龍灣鐵路站的5M路線九巴巴士，已於前年11月完成試驗，當中發現該類巴士特點是可快速於20分鐘內完成充電，並可行駛20至30公里，適合短途路線，惟它需要在巴士站或總站補充電力，每次6至10分鐘，綜觀目前內地電動車發展，電動巴士續航力及充電速度已有迅速進展，因此未來將重點推展使用電動巴士，目前沒有計劃將電容巴士擴充至其他路線。

當局又稱，新能源運動基金已向專營巴士公司及港鐵批出資助購買5輛雙層電動巴士，預期2023年陸續在香港投入服務。

九巴：期望新發展區提供電動巴士服務

九巴回應現階段沒有計劃將電容巴士推展至其他路線，但仍然持續發展及探索其他種類的新能源巴士，以配合政府《電動車普及化路線圖》政策，當中九巴將於今年內在合適巴士車廠、巴士站及巴士車頂完成安裝2.8萬板太陽能板，並會引入42輛雙層電動巴士，預計明年下半年能投入服務，長遠會在2050年前全個車隊使用新能源巴士，並期望在新發展區提供電動巴士服務。

政府今年3月公布《香港電動車普及化路線圖》，推動試驗各種電動公共交通工具及商用車，包括巴士、小巴、的士、貨車等，力求約在2025年制定具體推行的方向及時間表，目前專營巴士公司陸續公布購入電動巴士及在車廠設置充電設備的計劃，並研究在香港使用氫燃料電池巴士的可行性。