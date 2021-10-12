圓規風球｜8號風球前紅隧現放工人龍　打工仔：帶文件回家繼續做

「獅子山」剛別，「圓規」緊隨而至，天文台剛改發八號烈風或暴風信號。今（12日）下午近5時，紅磡隧道巴士站尚未見大排長龍，有巴士站長指人流較平日增加，亦有打工仔提早放工，排隊等侯過海巴士歸家。踏入下午5時後，開始出現放工人潮，秩序大致良好。



有市民認為，今次天文台提早預報，令放工人潮有序疏散；多名市民異口同聲表示，倘明天需要返工，期望及早通知，不過亦有打工仔指，若明天有「打風假」，已帶備文件準備在家繼續工作。



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盼天文台盡早通報明日是否需上班

家住太古、從事出口業務的龐先生指，由於打風關係，公司遂通知提前下班，「已經算走得遲，有公司3點幾就走。」他又指未能預算明天情況，期望天文台盡早預告，「聽日分分鐘隨時要返工，就好似今日咁，依家先嚟掛（８號），不如收晒工7點先掛？」

於中學工作的翟小姐家住小西灣，她指校方提早兩小時予員工下班，認為安排妥當合理，「如果掛咗波先放工，可能無晒巴士，有排先返到屋企。」她估計明天下午風勢或見減弱，不排除仍要返工，「但自己都拎咗啲嘢返屋企做，因為始終都無咗成日。」她冀天文台及早預報，予充足時間出門。

於診所工作的陳小姐認為，今次天文台做法較剛過去的「獅子山」為佳，提早預報可予市民有序下班回家。她指自天文台公告即將懸掛8號風球後，僱主已分批予員工下班，居於較偏遠的同事可提早回家，由此居於北角，遂留守協助求診病人，下午5時許始收工。她表示，現場所見，交通尚算順暢，可望及早回家。一旦明日需要上班，她認為提前3小時通知最為理想，「畀多啲時間會好啲，平時交通已經好亂，又成日塞車。」