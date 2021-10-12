圓規風球｜連掛兩次8號波　酒樓失疫下首單20圍宴會生意︰係天意

獅子山剛剛離去，本港隨即迎來另一個8號風球圓規。短短兩日多再度懸掛8號風球，令逐步復甦的飲食業再受打擊。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠今日（12日）透露，自疫情爆發以來，已有一年多沒舉辦過大型宴會，有團體原先預訂20圍酒席，但因獅子山令酒席取消，損失約8萬元，嘆謂：「唔知幾時先再接到20圍嘅酒席。」

他指，為了茶客及員工安全著想，每逢8號或更高風球均會停業，隨著熱帶氣旋圓規迫近，今日須再度暫停晚市，若明早續掛8號波，即總共要停業2.5日，形容是天意，因今年8號波集中於10月：「有時個風愈行愈慢，唔能夠怪責某個部門。天意嚟，好難怪邊個。」



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20圍宴會取消損失約8萬 只能望門輕嘆

疫情稍為緩和，政府上月開放D類食肆宴會人數的上限，由180人增至240人，若以12人,一圍計算，即最多可舉辦20席。蘇萬誠表示，有團體原先預訂20圍酒席，準備於上周六（9日）舉行宴會，惟當日清晨獅子山帶來長命8球風球，至翌日清晨才取消，相關酒席也要取消，損失約8萬元。他期望，團體能擇日再訂酒席以彌補損失：「只能夠望門輕嘆，好似踢足球咁，個波喺龍門口，俾人踢返出嚟。」

只能夠望門輕嘆，好似踢足球咁，個波喺龍門口，俾人踢返出嚟。 倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，有團體原先預訂20圍酒席，準備於上周六（9日）舉行宴會，惟熱帶氣旋獅子山令酒席取消，損失約8萬元。（資料圖片／盧翊銘攝）

廚師磨刀霍霍 惜失望收場

其實自疫情爆發以來，倫敦大酒樓已有一年多沒舉辦過大型宴會。蘇坦言，錯失這一次機會後，信心難免受到影響，「唔知幾時先再接到20圍嘅酒席。」他指，廚房師傅及樓面員工，本來磨刀霍霍迎來大型宴會，希望能重拾「功夫」，因此均感到失望：「始終唔係一碟小菜仲要分開兩碟上，成碟餸上會好睇好多。」

為照顧4人一枱的食客，倫敦大酒樓將一隻雞分為兩碟，包括各一隻雞肶（雞頭跟其中一碟），另一碟由雞背、雞胸及雞翼砌成。（倫敦大酒樓提供）

獅子山「停市」一整日 憂圓規要停一日半

蘇亦指，由於倫敦大酒樓位於鬧市，與屋邨商場酒樓不同，颱風天氣下生意更為慘淡。同時，為了長者茶客及夥計的安全著想，每逢8號或更高的風球均會停業。他透露，上周六原以為天文台將於下午除下風球，夥計於早上已準備上班，殊不知8號風球持續一整天。而隨著熱帶氣旋圓規迫近，今日亦再度暫停晚市，若明早繼續懸掛8號風球，即今個月將停業2.5日。

期望疫情盡快結束 生意復疫前水平

雖然天文台處理獅子山掛波一事上，備受市民批評。但蘇認為應以安全為標準，更形容為天意，指今年風季特別，熱帶氣旋集中於10月出現：「有時個風愈行愈慢，唔能夠怪責某個部門。天意嚟，好難怪責。」他期望疫情盡快結束，令生意恢復疫前的水平。

八號風球下食肆堅持營業：做得幾耐得幾耐

連環面對獅子山及圓規影響，不少食肆均表示生意大受打擊。下午佐敦一帶，即使仍未掛上八號風球，但有不少商店已提早停業，有食肆表示今日人流十分慘淡：「做咁耐50個客都唔知有冇。」到下午5時20分，八號風球正式懸掛，只餘小部分食肆繼續營業，認為風勢未算嚴重，打算「做得幾耐得幾耐」，大風大雨時才收舖。

佐敦米線餐廳上個8號波零收入 更損失蔬菜等食材

佐敦一間米線餐廳的負責人楊女士指，上周六的8號風球，全日休息零收入，今日打算到掛八號風球才收舖，但預計生意亦只有平日的一半以下。楊又提到，上星期六當日預備了不少食材當日使用，但打風停業，部分食材如蔬菜得亦白白浪費。

另一間車仔麵店的員工譚太則表示今日生意非常慘淡，「一個字講晒，靜」，指由早上開舖至下午五點可能都不夠五十個客人；譚太又指獅子山襲港當日同樣未有開舖，「食材浪費事小，舖租事大」，指業主不會因打風而免租，但不能營業對生意很大影響。

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