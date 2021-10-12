小樹苗教育出版社年底結業　未交代原因　家長留言嘆不捨

屹立香港33年的獨立教育出版社「小樹苗」今（12日）宣布，將於12月31日結業，感謝讀者一直以來的支持，但未有交代倒閉原因，而其社交網站專頁上帖文已被清空，大批粉絲和家長紛紛湧到其專頁大嘆不捨。

《香港01》已就此向「小樹苗」查詢。



（小樹苗fb截圖）

「小樹苗」傍晚6時在facebook專頁發文指，將於12月31日結業，感謝讀者過往33年的支持，但未有交代停運的原因，亦無說明會否轉戰網上售賣兒童圖書。

帖文隨即吸引大批支持者留言，不少家長紛紛大嘆可惜，大讚其出版的書籍十分適合幼童閱讀，擔心日後難以為子女找到合適的書籍，又感謝「小樹苗」一直以來的付出。

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小樹苗教育出版社1988年起紥根本港，出版的兒童圖書涵蓋多個範疇，包括生活教育、常識、語文、數學、故事、文學、智力遊戲、藝術等，備受家長、教師和小孩追捧。出版社過往多年除了推動本地原創圖書外，亦有引進世界各地的優秀兒童讀物，冀為讀者創造遼闊的閱讀空間。

「小樹苗」官方網頁的自我介紹指，小樹苗今年邁向第33年，「有信心肩負使命，出版更優質的兒童讀物，讓小朋友體會開卷有益、培養良好品格，從閱讀中全方位打好學習基礎」，強調「閱讀是學習和成長的養分」，希望出版的每一本書，「能帶給小朋友知識的指引、深刻的領會、觸動心靈的啟發」。

翻查資料，小樹苗今年宣布退出「香港書展2020」，轉戰網上書展，並推出大量折扣優惠及贈品，最高可享68折。