通關｜薛永恒：研擴健康碼涵蓋資訊　包括是否高危人士、出入地方

健康碼為探討與內地通關一大重點，創新及科技局局長薛永恒今日（13日）在新城電台節目《財知大道》指，會研究以健康碼確認通關者是否高危人士、有否出入高危地點等，並會交予專家與內地對接。



創新及科技局局長薛永恒指，因本港與內地防疫制度不同，需要研究減低通關後對聯防聯控的影響。（資料圖片）

創新及科技局局長薛永恒指，因本港與內地防疫制度不同，需要研究減低通關後對聯防聯控的影響。 他指，本港於去年7月就通關設有健康碼，不過只有個人資料、 測試陰性證明及個人健康申報等。 由於現時已有疫苗接種紀錄，會研究擴至包括確認通關者是否高危人士、有否曾出入高危地方等，並會由專家與內地對接，目標為縮窄差異及盡快通關。

他亦提到創科業界對施政報告的措施感鼓舞，指本港從2014年有100多間創科公司，增至現時有超過3700間；而聘請人員亦從只有2000多人增至1萬多人。他指擬於流浮山興建創新科技中心，佔地5公頃，可接壤前海地區，發展先進服務業；而新田科技城則可與河套區的科研教育發展互補，完善生產配套。

他指，政府亦擬優化「價高者得」投標安排，以工業邨作試點。新安排將不單看庫房收入，會視乎投標者用地方法、可創造工作崗位等。

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