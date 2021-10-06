施政報告｜研流浮山變另一數碼港　馬料水填海用地擴科學園及起樓

特首林鄭月娥今早（6日）發表任內最後一份《施政報告》，並提到政府於4年間，投放超過1,300億元於創科發展，目標成為《十四五規劃綱要》下的國際創新科技中心。而創科其中一個焦點，為政府將研究於流浮山，建立規模媲美數碼港的地標性創科設施。而政府亦重啟馬料水填海計劃，沙田污水廠亦將遷出，可提供88公頃新土地。政府消息人士指，馬料水填海計劃主要為創科用途，即仍有機會興建其他用途的建築，包括住宅。



▼2021年《施政報告》發展新界北▼



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2021施政報告創科及服務業中心（01研數所製圖）

目前，本港現有和已預留的創科用地為220公頃，現有工業邨為250公頃。但據《北部都會區發展策略》及《2021年施政報告》其他措施中的額外用地，創科用地佔有250公頃，主要位於與深圳接壤的地區，包括落馬洲河套、流浮山等。

其中落馬洲河套包括3個項目，為新田科技城、落馬洲邊境管制附近地段、港深科學園東南面郊野，合共佔地147公頃。此外，連同馬料水填海地段、流浮山、港大新研發大樓、中大醫院研究設施、先進製造業中心，則共佔99.5公頃。

政府消息人士指，雖然數港碼第五期工程已展開，未來能增加超過四成總樓面面積。但隨著需求增加，長遠而言或仍然不足，因此《北部都會區發展策略》建議，將新界北現代服務業中心的洪水橋／廈村，擴大範圍至流浮山。

政府更考慮，在深圳前海一灣之隔的地方，即流浮山，建立規模媲美數碼港的地標性創科設施，佔地5公頃。政府消息人士透露，因流浮山接近前海，其現代服務業如IP產權、會計、法律等範疇，能與「數碼港版流浮山」帶來協同效應，達至相輔相成的效果。

不過政府消息人士透露，由於現時計劃仍在初步階段，暫未有具體詳情，僅能以數碼港作為想像。惟流浮山接近內地邊境，附近亦有河套地區的創科用地，與深圳邊境接壤，創科公司可按香港法例要求，聘請內地人來港工作。

除了數碼港以外，科學園現有的擴展工程亦在進行中，但政府為未雨綢繆，將重啟馬料水填海計劃，沙田污水廠則遷入岩洞騰出現址，可提供88公頃新土地。政府將改善科學園一帶的交通配套，並邀請港鐵研究興建新的東鐵線車站，名為白石角／科學園站。

不過，雖然特首林鄭月娥宣讀《施政報告》時表示，不會用作住宅用途。但政府消息人士強調，落馬洲河套地區、流浮山等用地，已明確為創科用途。但馬料水填海計劃，則主要為創科用途，換言之仍有機會興建其他用途的建築，包括住宅。

▼沙田岩洞污水廠▼

