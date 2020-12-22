荃灣中槍學生曾志健缺席聆訊　fb宣布流亡：抗爭罪行刑罰不應接受

去年10月1日被警方實彈擊中的中五學生「健仔」曾志健，今（22日）缺席暴動案審訊，法官高勁修發出拘捕令。 案件對上一次在10月提堂，控方指曾志健一方有意認罪，案件押後至今日再提訊，期間曾志健獲准以原有條件繼續保釋。惟控方指，據警方資料，曾志健自10月24日向警方報到後，便再沒有報到。警方20日到過被告報稱地址，但尋找不果，代表曾志健的大律師黃瑞紅亦表示曾聯絡曾志健但不遂。 曾志健下午透過英國組織「Friends of Hong Kong」發聲明，稱「抗爭下的罪行和刑罰都不應被接受」，認罪和坐監不應出現在選擇中，要找方法繼續奮鬥，目前正在流亡「自由地生活中」。

去年10月1日荃灣警民衝突開槍事件

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赴美領館尋庇護被要求離開 感到遭「出賣」



曾志健接受《蘋果日報》訪問時稱，絕不「自投羅網」，寧願活在拘捕令下逃亡。他指雖然人身自由受限，但已與其他「同道」帶着面對死亡的心理準備，「繼續為自由發聲」，但未有透露身處何地。

他又透露，今年10月他與幾名示威者及前「學生動源」鍾翰林，打算一同進入美國駐港總領事館尋求庇護，惟早到10分鐘的鍾翰林迅速被警方國安處人員拘捕，其餘4人擾攘半晝最終成功進入領館。

曾志健透過組織（Friends of Hong Kong）發聲明，證實「流亡」。（Friends of Hong Kong Facebook）

他指美方一度稱會收留他們，但在眾人成功抵達領館後，美方卻以「無法幫忙」為由敷衍及要他們離開。曾志健形容心情「由天堂跌落地獄」，感到似被「出賣」。早前有傳媒報道指，曾志健15歲女友抵達倫敦後，尋求英國當局政治庇護。