擬建天橋駁威院第一城站　毋須落路面可達住院主樓

配時乘搭港鐵往威爾斯親王醫院，需要在第一城站下車後，走約7分鐘的露天步程才能到達，對長者或病人來說較不方便。路政署擬在第一城站B出口的天橋，興建一條約200米長的高架行人通道，連接威院住院主樓暨創傷中心一樓，或會預留連接點，駁通未來的中大醫學院多用途教學大樓。病人及醫院訪客未來就毋須出站後等候紅綠燈，日曬雨臨前往威院。



現時由第一城站步往威院約有250米距離，步程約7分鐘，需要先由屯馬線月台到下層出閘，橫跨十字路口，到威院後或又要再上落。路政署交到沙田區議會的文件顯示，沙田區議會早於2017年威院動建計劃第三期諮詣時，已提出興建有蓋行人天橋連接第一城站和威院的要求，路政署已確定有關工程計劃的初步技術可行性。

路政署的初步方案指出，擬建一條約200米長、4米闊的高架行人通道，連接威院住院主樓暨創傷中心一樓西側，至第一城站B出口外的現有行人天橋，亦會在兩邊增設升降機，另外亦預留連接點，通向擬建的中大醫學院多月途教學大樓。

擬建的行人天橋。（路政署文件）

路政署未有提出估計造價，及擬竣工日期，指即將聘請顧問公司就工程計劃進行勘查及設計，並會按工務工程的程序推展。文件提出，工程無可避免會對附近如住宅欣廷軒、林大輝中學等造成影響。