旺角道行人天橋拖足23年終啟用　區議員：或有助改善彌敦道交通

被指是「蝸牛工程」的旺角道天橋橫跨彌敦道工程由私人發展商出資興建。過往工程因不同原因被拖足23年，今日（30日）終於將正式啟用。當區區議員認為天橋啟用能，市民可直接前往旺角及旺角東兩個港鐵站，便於出行；亦有區議員表示，若日後天橋的使用順利，有機會停用部分地面行人路燈位，或有助改善彌敦道交通擠塞問題。



9月30日在天橋開通前，運輸署、港鐵、發展商及區議員到場視察。（何富榮提供圖片）

今日（30日）在天橋開通前，運輸署、港鐵、發展商及區議員到場視察。據悉，天橋為趕及在原定日子（即今年第三季前）開放，現場正在處理部分工序如清潔及收拾天橋的工作。現場所見，行人天橋設有2條扶手電梯及2部升降機。

油尖旺區議員何富榮認為天橋質素不俗，綠化率高，既美觀又舒適。但他指出，若天橋能早日開通，便能令市民更早受惠，以往的工程進度卻受不同原因一直推遲完工日子，市民等了23年，至今日才能啟用。「啲街坊由細等到大，先睇到佢開」。他提到以往因工地長期存在，封路令行人過路不便，又連帶影響地面舖位的生意。他相信天橋啟用後，能方便市民前往旺角東及附近商場。

油尖旺區議員何富榮認為天橋質素不俗，既美觀又舒適，其綠化率高。（何富榮提供圖片）

檢視日後使用情況後 署方研究停用部分地面行人路燈位

前區議員朱江瑋形容對天橋終於能啟用感到十分雀躍：「終於開啦！」他認為香港面對最多困難的兩年間，天橋仍可以完工，證明它其實可以更早完成。天橋正式啟用後，他相信能惠及大角咀和太子街坊。他解釋，以往市民依靠在路面前往旺角及旺角東兩個港鐵站，但因該路段的燈位較多，容易發生擠塞情況，令他們較花時間往返兩地，現時能靠一條天橋直達。朱江瑋亦提到，運輸署曾表示在檢視天橋日後的使用情況後，研究停用部分地面行人路燈位及通道，他認為這個安排或會有助改善彌敦道交通，減少車輛擠塞。

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翻查資料，政府早於1998年5月1日的新聞公報中，已計劃在旺角道與洗衣街興建新的行人天橋系統，包括在沿旺角道興建一條有蓋的行人天橋，淨闊度約8.5米，橫跨彌敦道至洗衣街；及在沿洗衣街興建一條有蓋的行人天橋，淨闊度約5.5米，由旺角道至弼街的行人天橋。當中更指出當時政府預計工程會在該年底展開，需時僅約24個月（即2000年年底）便會完成。但工程過程中以不同原因致落成延誤，至今才正式通行。