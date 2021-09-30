旺角道行人天橋啟用　工程長達23年終橫跨彌敦道

市民引頸以盼23年的旺角道天橋橫跨彌敦道工程終於完工，天橋將於今（30日）下午5時正式啟用。被指是「蝸牛工程」的旺角道行人天橋系統，由私人發展商出資興建，因高壓電纜等不同問題一再延誤。如今天橋裝上鋁製頂蓋，電梯及升降機已經駁電。不少途人駐足觀看，紛紛表示「好靚、終於起好。」



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工程人員表示，旺角道行人天橋橫跨彌敦道一段將於今（30日）下午5時啟用。啟用前，人員為升降機等設施作檢查。新橋的橋頂採用透光的設計，與舊橋的實心設計不同，晴天時可以看到陽光透射，配合淺灰色的橋身，顏色較通透清新。新設計也有綠化都市的概念，天橋的兩側滿佈花草，色彩鮮艷。

工程將旺角道的現有行人天橋，伸延橫過彌敦道。根據油尖旺區議會交通運輸及房屋事務委員會的文件，截至8月23日，天橋的主體結構工程已大致完成，行人樓梯兩旁的鋁製裝飾面板，正分批運送至地盤安裝，承建商會配合天橋內的電燈驗收，並安排安裝橋頂鋁製裝飾面板，預計餘下安裝工序於本月中旬完成。

政府早於1998年公布「旺角新行人天橋系統」計劃，第一期工程於2003年竣工，惟因要搬遷彌敦道一帶地底高壓電纜等公共設施，到了2016年才開始第二期工程。然而工程預計完工日期多次押後，一度期待2019年第2季完工，之後再延至今年第三季。