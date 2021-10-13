圓規風球｜市民放風假去睇戲　「神徒」興奮獨佔打卡位

不少打工仔因熱帶氣旋圓規襲港，享受一日假期，連同明日的重陽節假期，「意外」帶來「連假」。有部份市民選擇到商場看電影、逛街。沙田新城市廣場人流不算太多，有到來看電影的市民說，戲院網上購票系統於早上一道「死server(伺服器)」要專程到來排隊購票，又指8號風球來襲，卻為一家人帶來天倫樂，「天文台今日好似係補償我哋上個禮拜打風無咗嗰日嘅假期咁，十幾年無同老豆睇戲，呢兩個禮拜終於做到。」



男子組合mirror的女粉絲陳小姐，與丈夫特意到其中一間內衣店向偶像Anson Lo(盧瀚霆)拍照，她笑説，「今日我可以獨佔AnsonLo，打風專登行上嚟望吓，真係好開心。」



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市民：10幾年無與家人睇戲

熱帶氣旋圓規吹襲帶來狂風暴雨，不少打工仔因為打風帶來一日假期，連同明日的重陽節假期，「意外」帶來「連假」，部份市民到商場吃東西、購物。有沙田居民留在區內商場一盡天倫之樂，與父母飲茶看電影感受「假日」氣氛。

牙醫診所護士葉小姐説，早上得知風球仍在懸掛，與媽媽線到屋邨商場飲茶再去看電影，又直説「多得天文台」及兩個強烈熱帶風暴，10多年來有機會再假期共聚一倫留在香港看電影，「天文台今日好似係補償我哋上個禮拜打晒風嗰日嘅假期咁，先有機會留喺香港睇戲陪爸爸媽媽，十幾年無同老豆睇戲，平日點會得閒。」

她又説，一向以來，不少市民聞言懸掛颱風，到居所附近看電影，今朝一早戲院網上購票系統「死server」，都來現場購買門票，幸好只要花上10分鐘便能成功，商場人流不算多，但是戲院內的人流也不小，問到她對天文台今次的安排會否較上周理想時，她説，「今次好明顯有所準備，一早就開晒記者會預告，但係三日假期已經夠，收貨，在放假留喺香港好悶。」

本地男子組合mirror的女粉絲陳小姐。（林頌華攝）

另外，有本地男子組合mirror的女粉絲陳小姐與丈夫特意到其中一間內衣店向偶像Anson Lo拍照，她笑説，「今日我可以獨佔AnsonLo，平時呢個位好多人影相，打風專登行上嚟望吓，真係好開心。」她説，連同明日的重陽節假期，的確感到輕鬆及意外，又説風暴下，商場的人流不多，行街睇戲感覺較為輕鬆相當不錯。