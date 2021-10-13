圓規風球| 名店未開門　燒肉店人頭湧湧　覓食市民：等30分鐘算快

颱風圓規吹襲帶來狂風暴雨，不少打工仔因為打風帶來一日假期，連同明日的重陽節假期，「意外」帶來「連續假」，部份市民到商場吃東西、購物。



沙田新城市廣場大部份零售商舖沒有開門，大部份都來的市民正在「覓食」。商場2樓的一間日本燒肉餐廳，門外仍然企有20多名市民等候入座，其中以等候30分鐘的林太說，「就係估佢打風冇咁多人，點知嚟到都係好多人，但係30分鐘算好快入座。」



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不少打工仔因為打風帶來一日假期，連同明日的重陽節假期，「意外」帶來「連續假」，部份市民一家大細到商場逛街購物吃飯，一聚天倫樂。沙田新城市廣場每逢星期六日假期人頭湧湧，中午時段尤其人多，部份舖頭如蘋果手機店以往擠得水洩不通，風暴期間，由於仍未恢復營業，門面顯得份外冷清。

除了食肆之外，不少零售店舖仍然未有開門營業，逛街的市民少了一半數，大部份的正在「覓食」。被訪市民大多數對突如其來的假期表示感到非常開心。

商場2樓的一間日本燒肉餐廳，門外仍然企有不少市民等候入座，門外的告示牌寫着「等候時間為15分鐘」有市民表示等候時間已經縮短很多，因此到來享用燒肉餐。林先生預先留意餐廳的社交網站表示餐廳在風暴下營業，一家四口到來等候，大約30分鐘之後可以入座，林太説，「就係估佢打風冇咁多人，點知嚟到都係好多人，但係30分鐘算好快入座。」她説，明日本身為重陽節假期，兩名子女需要留在家中溫習測驗，突如其來的一日假期，令他們可以享受假日外出的興奮心情，「本來假期只係溫書，乜嘢都冇得玩，而家打風反而齊人可以去街食嘢啦！」

林太於網上發現燒肉店仍然開門，即時到現場等候，但仍然要30分鐘後才能到餐廳進食。（梁煥敏攝）

問到她會否擔心風暴之下外出會有危險時，林太說由於他們是駕駛車輛到現場，因此感受不到太大危險，市面上比較平靜之外，尚算安全，她又笑言因為有泊車優惠，的確會較為吸引到商場逛街吃東西。另外，居住在附近的黃先生與子女到商場覓食，到現場才發現很多地方仍然未有開門，説會感受一下沒有太多人下逛街的感覺。

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