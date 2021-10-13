重陽節｜風後重陽危機四伏　專家贈拜山行山錦囊：落波後最危險

熱帶氣旋獅子山跟圓規，在重陽節前夕帶來2個八號風球，雖然天文台已除下風球，但若計劃趁重陽假期往拜山或行山，危機意識不能鬆懈。

攀山專家鍾建民警告，強風暴雨後的日子野外風險更高，山上樹木及山路積水隨時是傷人陷阱，他建議長者及小朋友明日應避免到郊野或高山，如必須前往，有多點需謹記。

山藝教練吳銨洋更警告：「打風後翌日先係最危險。」並提醒市民出行前必須事先了解出行路線是否安全，以他經驗，颱風暴雨後，當局大約需要一周時間才能清理好路面，建議市民推遲掃墓計劃一星期。



攀山專家鍾建民提醒如遇蜜蜂切勿大動作走動。

鍾建民指以他多年攀山經驗，不可輕視打風後山中危機，尤其部分樹枝在惡劣天氣下已經折斷，但未有吹落地面，當颱風離去，市民以為已經安全，危機意識下降，只需一陣小風，就可能將樹枝吹落，過往也有不少被樹枝擊中入院個案。

山藝教練吳銨洋亦認同，他表示暴風雨後冧樹、山泥傾瀉狀況較為嚴重，一般漁護署需要一個禮拜時間才能清理完畢，他建議市民如果可以推遲一個禮拜去拜山，出遊會比較好，「行山後一日先係最危險。」

▼10月13日凌晨，杏花邨海水倒灌▼



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對於決意重陽節當日務必前往拜山或郊遊朋友，兩位專家總結以下「三做、三不做」錦囊，你不可不知！

三宜：



1.留意出行路線，包括在漁護署網站了解路線是否安全。一般而言，公共墳場相對安全一些，但是若屬於野外「風水寶地」，市民應回憶路線是否存在特別難行的位置，自己是否熟悉路線，避免危險。

2.外出時，留意周圍環境，包括周圍的樹木是否有樹枝被刮斷但未落地情況、地面積水是否嚴重、以及路面是否有樹枝遮住而可能踩不實狀況。

3.帶齊裝備，包括長袖衫褲、行山杖、舒適、實用的行山鞋，如去郊野，或需要帶上樹枝剪。

三忌：



1.如天氣惡劣、路線環境不熟悉，不要勉強，須視乎情況推遲行程。

2.地面積水或崎嶇地面可能被樹枝雜草掩蓋，不要隨便踩踏，應用行山杖確認地面狀況再決定是否前行，以免「拗柴」。

3.勿穿著拖鞋或涼鞋出行，避免受傷。

▼10月12日圓規吹襲大澳情況▼

