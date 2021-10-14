重陽節｜全港多區封路安排一覽　自駕去曾咀記得要預約

颱風「圓規」趕及在周四（14日）重陽節前遠離本港，孝子賢孫可如期拜山。運輸署明早開始會在多區實施特別交通安排，包括在粉嶺和合石、屯門曾咀靈灰安置所、將軍澳華人永遠墳場、柴灣、鑽石山等的墳場一帶封路，封路措施一般到傍晚才完結。政府呼籲計劃掃墓的市民，盡量分散在重陽節前後拜祭，並盡量乘搭公共交通工具，以便造成車龍擠塞。



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今次是屯門曾咀靈灰安置所啟用後第二個重陽節，食環署表示，龕場在3月中全面啟用初期，附近稔灣路一帶嚴重擠塞及影響緊急服務，政府隨即加強安置所內的交通管理，上月起，除特許車輛外，所有車輛進入龕場前，必須在網上登記預約最快要到周五（15日）早上才有泊車名額。

（食環署網站截圖）

另外，介乎屯門曾咀靈灰安置所與湧浪路的一段稔灣路，未來數星期的周末均會在朝7晚封閉，除了巴士、的士和持許可證等車輛外，其他車輛禁止駛入。

粉嶺和合石同樣會在重陽節當天，以及未來兩個周末的朝6晚5，封閉橋頭路、銘賢路、和家樓路和和合石墳場內所有通路，鄰近的3個停車場和停車位亦會暫停使用。打算重陽節駕車前往的市民，可在下午5時至7時半駛入，及後墳場便會關閉。

至於沙嶺墳場，羅湖站通往羅湖道的邊境禁區現時已經開放，直至本月底，市民可由此路前往掃墓。當區亦會有封路，涉及沙嶺道和羅湖道由其與文錦渡路交界處，至沙嶺墳場管理處附近的路段，封閉時間由早上6時至傍晚6時。

將軍澳華人永遠墳場一帶的封閉路段則為高超道通往墳場的通道，時間為由早上5時半至晚上8時，掃墓人士可在港鐵調景嶺站對面的華永行人徑，或由高超道通往墳場的通道，步行前往墳場，輪椅人士建議使用高超道入口。

柴灣哥連臣角墳場則會進入第3階段道路管制，4條路段將於早上7時至傍晚6時封閉，包括由歌連臣角道通往紀念花園及火葬場的支路、通往柴灣華人永遠墳場的支路、環翠里和連城道；部分路段需改為單程行車，包括介乎通往火葬場的支路與石澳道的一段歌連臣角道，以及介乎柴灣道與翡翠道的一段環翠道（東段），兩條路均改為單程西行。

至於通往鑽石山火葬場的通路、介乎鑽石山殯儀館與中電變電站之間的通路，以及毗連鑽石山殯儀館，通往思親堂的通路，均會在重陽節當天的朝7晚6封路。

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