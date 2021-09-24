重陽節｜柴灣將封路方便市民拜祭　將設3條特別巴士線到柴灣墳場

今年10月14日為重陽節，每逢重陽都有大批市民，前往柴灣墳場拜祭先人。運輸署呼籲市民，可在重陽節前後日子分散前往拜祭，當局亦會分階段，在柴灣一帶實施特別交通及運輸安排，並在指定日子提供特別巴士路線服務。



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運輸署表示，重陽節期間，柴灣將按3個階段實施特別交通及運輸安排，便利市民前往掃墓。當局會在重陽節後的三個周末及周日（10月16日、17日、23日、24日、30日及31日），實施第一階段道路管制zd1在此階段，車輛仍可繼續前往連城道以東的歌連臣角道，不過交通若有擠塞，就會實施封路。

運輸署續指，將在重陽節前兩個星期（10月1日、2日、3日、9日及10日）實施第二階段封路；於重陽節當天則實施第3階段封路。在第二及第三階段封路期間，所有車輛在上午7時至下午6時，都禁止進入連城道及歌連臣角道。

特別巴士線來往筲箕灣巴士總站、港鐵柴灣站及柴灣墳場

3條特別巴士線會在指定日子投入服務，方便市民從筲箕灣巴士總站或港鐵柴灣站，前往柴灣墳場。城巴8X、19及780、新巴9號、隧巴106、118及606號線，以及專線小巴18M將視乎乘客需求而加強服務。