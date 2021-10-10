外界憂掀炒人潮　羅致光：取消強積金對沖前炒人僱主無得益

政府新一份《施政報告》提及，取消強積金對沖條例草案將於下屆立法會審議。勞工及福利局局長羅致光今（10日）在網誌多番反駁外界指當局無交代取消對沖進度，又指當局延到明年年初向立法會提交法案，是因待新一屆立法會選舉確定今年12月舉行後，預期修例工作難於兩、三個月內完成，故出相關決定。他重申，取消對沖不會有追溯期，若僱主在法例修訂生效前遣散員工，可能增加日後的遣散費或長期服務金開支，不會帶來任何利益。



羅致光在網誌表示，早於今年一月開始，當局一直交代取消「對沖」準備工作的進展。（資料圖片)

不開名「暗寸」有議員當年沒有閱讀施政報告相關部分

羅致光在網誌表示，早於今年一月開始，當局一直交代取消「對沖」準備工作的進展，但指總有人批評政府沒有交代有關工作進展，甚至誤指政府已放棄有關立法工作：「取消對沖的政府方案在2018年10月10日的《施政報告》中已交代，由於當年《施政報告》十分長，所以行政長官沒有讀出整篇《施政報告》，取而代之是一篇簡短的《發言》。雖然當時所有立法會議員都獲得《施政報告》全稿，但一位表示關心「對沖」的議員，明顯沒有閱讀《施政報告》的有關部分，在立法會內批評政府沒有交代有關方案。」

取消對沖方案18年10月10日《施政報告》中已交代，由於當年報告十分長，所以行政長官沒有讀出整篇報告，取而代之是一篇簡短的《發言》。雖然當時所有議員都獲得全稿，但一位表示關心「對沖」的議員，明顯沒有閱讀有關部分，在立法會內批評政府沒有交代有關方案。 勞工及福利局局長羅致光

冀本屆政府任期前完成修例

羅致光指，有人批評政府早前曾表示，於今年10月新一屆立法會成立後盡快提交法案，但其後改變了立場，延後到2022年年初。他承認是事實，但解釋當新一屆立法會選舉確定於今年12月舉行後，勞福局已清楚表明會2022年1月盡快提交法案。

他強調，因涉及多項現有法例的修訂及一條全新法例，難於兩、三個月內完成，故決定在新一屆立法會成立後才提交法案，讓立法會有足夠時間審議。他指，當然希望在本屆政府任期完結前，完成有關立法工作，而剛公布的施政報告，便再重申政府的決心。

對於取消「對沖」會否引起「炒人」浪潮，羅致光再次重申，僱主於法例修訂生效前遣散員工，不會帶來任何利益。（資料圖片）

料僱主將來有誘因保留現有員工

對於取消「對沖」會否引起「炒人」浪潮，羅致光再次重申，僱主於法例修訂生效前遣散員工，不會帶來任何利益，反之可能增加日後的遣散費或長期服務金開支。

他解釋，現時法例所訂的遣散費/長期服務金上限為39萬元，假設一個僱員在法例修訂生效前所累積遣散費/長期服務金權益已達30萬元，在法例修訂生效後，他可以累積的「不能對沖」權益便最高只有9萬元，換言之，僱主在日後不能用強積金來「對沖」的遣散費/長期服務金最高便只有9萬元。相反，如果僱主在法例修訂生效前解僱這位員工，新僱傭合約聘用的員工可累積的遣散費/長期服務金最高便會變成39萬元。

羅致光稱，我們不能排除有個別僱主不明白上述道理，反而誤信了一些坊間謠傳和誤解，在法例修訂生效前解僱員工，因此政府有責任盡力及重複不斷解說。他又認為，當取消「對沖」的法例修訂生效後，僱主將會有更大的誘因保留現有的員工，以減低日後可能要支付的遣散費或長期服務金，特別是較年長及長年資的員工。

優化政府資助計劃 更聚焦支援中小微企

施政報告就取消強積金「對冲」提出「優化政府資助計劃」，他指，重申方案的基本原則是在政府財政承擔額大致不變，資助年期繼續為25年的前提下，優化政府資助計劃，簡化計算方式，讓僱主更易明白，並可預先確定會獲得的資助金額。優化方案也會更聚焦支援中小微企，在取消「對沖」的初期訂立較低的「封頂」金額，讓僱主有更充裕時間為長遠的遣散費或長期服務金支出作好準備。