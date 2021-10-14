新冠肺炎｜天賦海灣三期外傭初步確診　附近工作外傭假期避聚集

一名由印尼抵港的30歲外傭工完成檢疫，返回僱主於居所後，出現病徵，昨晚(13日)初步確診。

有附近屋苑工作及居住的外傭今日(14日)表示，本來不知有外傭初步確診，聽到亦有擔心，指疫情下已沒有和同鄉聚集，假期亦只是自己一個渡過，僱主亦有常提醒她要注意衞生。



政府昨晚把初步確診外傭僱主的居所，大埔天賦海灣３期海鑽10座及曾到訪地方納入強制檢測公告。《香港01》記者今日到訪海鑽，發現附近人流不多，但見到海鑽居民會與附近天賦海灣二期居民在同一小巴站候車出市區，而同被列入強制檢測公告的逸瓏灣Market Place則位於約8分鐘路程，為區內僅有的超級市場。

初步確診的外傭由印尼抵港並完成檢疫後，回到僱主位於大埔天賦海灣３期海鑽10座的居所。並出現病徵。（梁鵬威攝）

在天賦海灣2期工作的菲傭Margie表示未有聽聞有人初步確診，但僱主經常提醒她注意衞生，疫情下亦放假亦沒和同鄉外出，放假都是自己一個在大埔到處逛，然後早早已回到僱主家中。她說，因擔心疫苗副作用，不敢接種疫苗，但於9月時有接受病毒檢測，當時呈陰性。

菲傭Margie表示，放假已不會和同鄉外出。（梁鵬威攝）

居於海鑽對面屋苑的林小姐亦指，曾到訪逸瓏灣Market Place，未來一兩日會前往檢測。衞生署是次未有在白石角社區內設流動檢測站，林小姐說，最近要到瀝源才有檢測中心，小巴要坐約10分鐘，尚能接受，但在社區內若有檢測站會更好。她未有聘請外傭，但對外傭較多聚集，認為有機會在社區傳播，不過相信僱主會多加提醒。