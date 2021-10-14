THE全球法律學排名　香港三大學降級　港大排第36　中大跌出百位

英國教育刊物《泰晤士高等教育》(THE）昨日公布最新世界大學學科排名，包括法律、社會、教育、商業及經濟，本港多間大學在排行榜均呈跌幅。其中在法律範疇，香港大學、城市大學及中文大學的排名均下跌，港大最新排第36位，比去年度跌15位；城大排第56位，較上次跌25位，中大更跌出全球首100位，至第101至第125位。



港大法律學全球排第36位，比上年度跌15位。（資料圖片）

港大法律學排第36位 比去年大跌15位

THE昨日公布，法律、社會科學、教育、商業及經濟的世界大學學科排名，首三位均由美國及英國著名院校包攬。

在法律學排行榜，美國史丹福大學續稱冠，英國劍橋大學排第二，美國紐約大學位列第三，令牛津大學屈居第4位。新加坡國立大學全球排第8位，比去年升4位，成唯一打入十大的亞洲院校。內地清華大學則排第37位，比去年升4位。

至於香港方面，港大、城大及中大在全球排名均下跌，港大最新排第36位，比上次跌15位；城大排第56位，較上次跌25位，中大更跌出全球首100位，由第79位，下降至第101至第125位。

THE首席知識總監Phil Baty指，北美、歐洲、澳洲在法律學領先全球多年，但來自亞洲的新加坡、香港及中國近年均有進步，特別是中國表現顯示，反映能為學生提供優質教育及就業前景。

社會科學港大、中大及理大打入首百位

至於社會科學範圍，英國牛津大學、美國麻省理工學院及史丹福大學位依次序列首三位。本港有三間院校打入首百位，不過兩間排名均下跌。港大排第33位，較去年下跌7位，至第26位；中大排第85位，急跌23位，至第85位。理大則排名第81，比去年微升一位。

商業及經濟學，麻省理工學院與史丹福大學排第一位，劍橋大學排名第三。本港五間院校排名首100位，兩間學科排名有跌幅，分別是排名第33位的科大，以及排名第94位的城大；另外三間排名則有升幅，包排名25位的理大、排第34位的港大及排第58位的中大。而教育學方面，亞洲地區方面，首次有三間打入首十位，港大與清華並列第6位，北京大學排第8位。

本港多間院校在今次THE世界大學學科排名均錄得跌幅。（資料圖片）

港大回覆指，一直致力為學生提供優質教育，在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越，確信透過實踐港大勾劃的未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學，將更提升港大在國際間的聲譽。

中大指，不同的排行榜各有不同的評分準則，因此產生不同的排名結果，將繼續追求教研卓越，以提供優質教育為己任，貢獻香港、中國內地及鄰近地區。