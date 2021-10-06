THE大學排名｜科大電腦科學及工程系力保亞洲第五　落後北大清華

英國《泰晤士高等教育》（THE）今日公布電腦科學系（Computer Science）及工程學系（Engineering）的最新世界大學排名，英國牛津大學電腦科學系及國哈佛大學工程系分別蟬聯榜首。

香港科技大學的電腦科學（世界排名升五名至26）及工程學系（世界排名跌兩名至28），維持香港「一哥」地位，力保亞洲第五，但仍落後於新加坡國立大學、北京清華大學及北京大學等。

值得留意，香港理工大學兩學系均「大躍進」，電腦科學升15位至世界64名；工程系更升24位至全球51名。



科大電腦科學系蟬聯香港榜首 世界排名26、亞洲第五

電腦科學系方面，是次排名有來自75個國家及地區、合共891間大學參與，英國牛津大學繼續排名榜首。而香港科技大學世界排名升5位至全球26，屬亞洲第5，落後於新加坡國立大學（世界第8）、北京清華大學（世界第12）、新加坡南洋理工大學（世界15）及北京大學（世界第17）。

至於香港中文大學電腦科學系則排名第39位，較去年上升4位；香港大學排名第41位，較去年微跌2位；香港理工大學排名64位，較去年躍升15位；而香港城市大學較去年跌4位，與台灣國立陽明交通大學及日本東京工業大學並列世界第88位。

▼THE 2022 電腦科學及工程系世界大學排名▼



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科大工程系力保香港第一、亞洲第五 全球跌兩位至28

至於工程系，排名涵蓋85個國家或地區，合共1,188所大學。美國哈佛大學保持榜首地位。至於香港科技大學工程學系雖力保香港「最強」，但全球排名較去年下跌2位，至世界28，更落後於新加坡國立大學（世界排名第10）、北京大學（世界第13）、新加坡南洋理工大學（世界15），以及北京清華大學（世界第17）。

香港大學工程維持世界第42位，香港理工大學則連升24位，至世界第51；香港城市大學排名亦升4位至第60位；香港中文大學亦升8位至全球69。