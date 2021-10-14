重陽節｜圓規餘波無阻拜大佛心意　市民堅守登高習俗：年年都嚟

短短一周香港迎來獅子山及圓規兩個八號風球，橫風橫雨之後，今日重陽節比起過往公眾假期逼入大嶼山景況，人流明顯減少。早上東涌前往梅窩及昂坪等地的巴士站人不多，多班巴士僅僅半載。不過，市民梁女士仍與家人結伴往昂坪參拜大佛，她指也早曾擔心打風無法成行，幸今日天氣不錯於是按計劃出門，她重陽登高是傳統習俗：「年年都嚟，順道吃餐齋。」至於因圓規襲港而停運的昂坪360纜車今早9 時10分全面恢復，不過午間時遊人不多，甚至有點冷情。



周先生趁著公眾假期帶雙親去拜大佛。（楊榮飛攝）

今日天氣好轉 市民按計劃拜大佛

梁女士與家人今日一起乘巴士往昂坪拜大佛，她們一向有「重九登高」習慣，本以為會因為早前打風而影響行程，但今日起身見到天氣不錯，於是便按原定計劃拜大佛，吃一餐齋食便回家：「年年都來，打風就危險，而家天氣幾好！」

周先生亦陪伴雙親前往大佛，他指假期難得，因此即使剛剛打完風，也趁機和家人們一起出行。周母表示沒有為這次登高特別做準備：「僅僅帶多一件雨衣防止中途落雨，唔覺得危險。」

李先生平時都有行山，今日亦帶齊裝備，包括急救包。他說今日的天氣不錯，市民行山沒有太多危險，惟需要留意腳下地滑，抬頭留意有無樹枝掉落等等。（楊榮飛攝）

登山友準備足 太陽帽行山杖急救包一應俱全

50歲「登山友」李先生就比較專業，他帶齊了太陽帽、行山杖等，亦準備了急救包， 而出行前更有留意今日的天氣，衡量行山是安全才起行。多年的行山經驗，他提醒市民，打風後行山要特別留心，包括附近有無樹枝掉落，地上是否有積水等等。

獨闖鳳凰山 七旬翁稱會量力而為：攰就坐吓望吓大佛

70歲的張先生今日獨自出發行山，他說經常周圍去，累積不少經驗，加上打風天在家中較悶，趁今日天氣不錯便打算沿著鳳凰山下的山徑行走，但會量力而為：「老了，都係行下平路，攰就坐下，望下大佛。」