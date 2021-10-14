重陽節｜將軍澳墳場人流遜往年　天氣勝預期　市民：涼浸浸唔辛苦

重陽節正日遇上圓規前一日來襲，將軍澳墳場祭祖人流比往昔重陽疏落。有前往將軍澳掃墓市民本預料今日會下雨，沒料到天氣不錯，「涼浸浸」下反而令上山不太辛苦；亦有市民留意到今日人流明顯比往年大減，估計：「啲人打完風驚落雨咪改期」。



▼10月14日 颱風後的重陽節拜祭人流大減▼

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颱風圓規遠離本港，所有熱帶氣旋警告今早6時20分取消，有市民如常跟從傳統習俗登高祭祖。因應將軍澳墳場一帶實施交通管制，市民需由墳場調景嶺出入口，沿華永行人徑步行至墳場。

重陽預落雨 掃墓有準備

鄧先生表示，早已約定家人今日公眾假期拜祭祖先，但因應早兩日圓規襲港，鄧預料會下雨，故「帶定哂遮」，更有plan b：「若今早天氣欠佳，黃雨、紅雨咪會取消（拜祭）。」鄧續言，今年拜祭人流比往年少近一倍，估計：「啲人打完風驚落雨咪改期。」

因應早兩日颱風圓規襲港，鄧先生都預料會下雨，故「帶定哂遮」。（盧翊銘攝）

擔心拜祭需改期 睇天行事有驚喜

鄭女士與女兒一行五人上山祭祖，她表示今日天氣不錯，更是超出預期，原本亦擔心會因為天氣不佳需要改期：「睇天氣，個風走咗知冇咩問題就唔改。」她又指，今日人流明顯較疏落，天氣「涼浸浸咁」上山亦不算太辛苦。

今年重陽節同樣要在限聚下度過，打算拜山後與家人聚餐的鄭女士就認為，禁令沒有造成太大不便：「分開行冇咩嘢，不過食嘢要分開坐，但都慣咗。」

限聚令沒有造成太大不便，分開行冇咩嘢，係食嘢要分開坐，但都慣咗。 市民鄭女士

林先生與家人一行十一人上山拜祭，他指，祭品由太太準備，主要買了花和紙紥祭品。（盧翊銘攝）

風雨限聚無阻掃墓 市民：今日正日嘛

林先生與家人一行十一人上山拜祭，他指，祭品由太太準備，主要買了花和紙紥祭品。雖然近日天氣不佳，但林生一家亦沒有打算改期拜祭：「落少少雨都唔緊要啦，希望唔會大雨啦，今日正日嘛。」雖然限聚令仍然實施，但林指一家人已接種疫苗，不太擔心，又指因為食肆需要分開坐，故打算拜祭後在家中聚餐。

祭品價格與往年相若

陳女士與媽媽今日帶同紙紥祭品、雞和燒肉上山拜祭，她指，今年祭品價格與往年差不多。她又指，今早留意天氣狀況後方決定出門，直言「如果落大雨就唔嚟喇」，不過都覺得今日人流因為天氣關係明顯比往年大減近一半。