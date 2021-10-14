重陽節｜圓規阻送貨花價升3成　寶福山花檔生意旺：一紮好就賣出

熱帶氣旋獅子山及圓規相繼遠離下，8號風球後的重陽節假期，不少市民一家大小堅守傳統往掃墓拜祭先人。風暴影響農作物及物流，今早沙田寶福山附近的花檔及祭品店，鮮花價格略有上升，平均貴10至15元一束，有花檔更抬高叫價，顧客表達不滿後才減回原價出售。

今日是疫情下第二個限聚重陽節，限聚令下，有不少家庭6人或8人一組登山，現場雖有警方維持秩序，但未見嚴格阻止，亦不見有明顯標示提醒注意防疫措施。



重陽節假期，港鐵沙田站至寶福山一帶人頭湧湧。（梁煥敏攝)

沙田站至寶福山人頭湧 花價升孝子賢孫照買

重陽節假期，港鐵沙田站至寶福山一帶人流不少，一家大細正在等候一同去購買祭品上山掃墓，寶福山前數個售賣鮮花及製品店舖人頭湧湧，花檔尤其多人，幾乎花束一紮好便匆匆被人買走，價格為35元至60元，有市民表示，花束的價格比較以往貴10元至15元，但「春秋二祭」是傳統習俗，仍然會願意購買。

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衣包祭品價同微升 顧客不滿買花「海鮮價」與店方理論

圓規吹襲香港，8號風球昨橫跨早上至傍晚，不少花檔表示昨沒有職員工作，加上花束來貨上升，故價錢需調整。有花檔因部分鮮花已熟透凋謝，職員本欲降價促銷，但見人流增加又一度反口加價，有顧客付款後才知被加價顯得不滿，一番理論後店方才願以原價出售。此外，先人衣包祭品價格亦見微升，平均65元一包。

6人或8人一組登山忘社交距離 警方未見高調提醒

今日為疫情下的第二個重陽節，限聚令維持四人，但是現場所見不少家庭6人或8人一組登山掃墓，沒有明顯保持一定社交距離，現場雖然有警方維持秩序，及架起上落行人路線膠帶，但看不到有任何明顯標語及口頭提醒市民需要時刻緊記維持社交距離及小心防疫。