強制檢測｜機場貨運工染變種病毒　曾到休息室人士須覆檢

香港國際機場一名貨運站工人在上周五（8日）確診，涉及L452R變異病毒株，被列為不明源頭本地個案。衞生防護中心今日（14日）指出，患者工作的超級一號貨站HACTL主樓休息室再有環境樣本的病毒檢測呈陽性，食物及衞生局發出強制檢測公告，凡於9月30日至10月14日曾身處該休息室的人士需要覆檢，須於明日（15 日）內接受檢測。



▼Hactl員工確診▼



衞生防護中心日前在患者工作地點超級一號貨站HACTL採集環境樣本，當中在職員休息室內一個微波爐手柄的樣本檢測結果呈陽性，中心當時已建議關閉該職員休息室及再次消毒，要求用過該微波爐的人士都需要檢疫。

10月14日強檢名單

休息室再有樣本呈陽性

中心今日公布，休息室再有樣本檢測結果呈陽性，因此要求任何在9月30日至10月14日期間曾身處香港國際機場超級一號貨站主樓M層RJ0M2 室的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於明日（15 日）或之前接受檢測。食物及衞生局強制檢測公告列明，即使在本月12日至14日期間已進行檢測或已經完成疫苗接種人士，亦須遵從強制檢測公告的規定，已完成疫苗接種的人士亦不例外。

該名48歲男患者（個案#12258）在機場超級一號貨站上夜班，主要負責卸貨及檢查貨物，會接觸外來貨品，貨機來自美國、歐洲、亞洲、中東等地，他主要在航機下工作，有戴口罩，並會戴手套搬運貨物，主要涉及冷凍的水果，有時會進入航機，不排除曾接觸帶病毒的外來機組人員。