新冠疫苗｜七成接種率未達成　60歲以下兩群組各近30萬人未打針

疫苗接種計劃於今年2月26日正式展開，政府原本期望於9月底時，本港接種率可以達到七成，不過目標落空，截至周四（14日），已接種第一劑的人口僅約455萬，佔合資格人口67.5%。

長者接種率屢被外界指低迷，《香港01》根據政府公開的打疫苗數字，以數據看疫苗接種多個重點。以人口數字推算，12至59歲群組與60至80歲或以上群組，分別有約109萬人仍未接種疫苗，數字相若。長者拒打疫苗情況嚴重，但60歲以下群組中，30至39歲及50至59歲的勞動人口中，也分別有28萬及27萬人未有打疫苗。



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截至10月14日數據，疫苗接種總劑次已達8,855,452，有454.7萬人已接種第一針，佔合資格人口67.5%，已接種第二針的人口則約有431萬人，佔合資格人口64%。

根據官方疫苗接種計劃專題網頁，8個年齡層中，「跑出」的是40至49歲群組，接種率為82.69%；20至29歲、30至39歲、及50至59歲群組，接種率亦分別超過7成。

至於較年長的群組，接種率明顯較低，60至69歲群組接種率為60.32%；70至79歲群組接種率為41.42%，80歲或以上的群組接種率只有15.27%。

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27萬50至59歲居民未打針

不過，如以年齡層人口去推算，減去已接種第一劑疫苗的人口，在首5個年齡群組中，12至19歲群組中，約13.6萬人未接種疫苗；20至29歲群組中，約20.5萬人未接種疫苗；30至39歲群組中，約28萬人未接種疫苗；40至49歲群組中，約19.7萬人未接種疫苗；50至59歲群組中，約27萬人未接種疫苗。5個年齡層累計，有約109.29萬人已未接種疫苗。

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60至69歲群組最多人未打第一劑

如果參考年長人士的年齡層數據，60至69歲群組中，約42.5萬人未接種疫苗；70至79歲群組中，約32.8萬人未接種疫苗；最後80歲或以上的群組中，約34萬人未接種疫苗。3個年齡層累計起，有約109.46萬人未接種疫苗。

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復必泰尚餘170萬劑

疫苗劑量方面，港府共向BioNTech藥廠購買750萬劑復必泰疫苗，而截至昨日（14日），共有289.55萬人已接種第一劑復必泰疫苗，以每人需打兩劑計算，即約580萬劑已經或預留供接種。扣除後，復必泰尚餘約170萬劑，可供約85萬人打兩劑。

政府將研究按世衞指引，為60歲或以上接種科興或國藥新冠滅活疫苗人士接種第三劑加強劑。截至昨日有53萬60歲或以上居民打科興疫苗，政府總購了750萬劑科興疫苗，扣除已接種了431萬劑，尚餘319萬劑。因此無論該批人士選擇續打科興或「溝針」復必泰，都足夠應付。