13歲峰峰急性心衰竭命危　待有心人捐心　父母啜泣：唔會放棄佢

「佢話我都唔放棄，爸爸媽媽你哋都唔好放棄我。」語畢，一臉傍徨，非常擔憂兒子病情的梁生及梁太已聲淚俱下。13歲的峰峰，本來是家中的開心果，但8月的飛來橫禍，令他們一家迎來人生最大難關。活潑好動的峰峰突患急性心衰竭，已於兒童醫院深切治療部留院逾月，雖然全身插滿喉管，亦需每日洗腎，但仍然積極勇抗病魔，梁爸爸強忍淚水憶述：「我當時同佢講，我哋點都唔會放棄你。」

主診醫生表示，峰峰確診擴張性心肌病變，需完全倚賴儀器維生，病情危殆，急需進行緊急心臟移植，否則後果不堪設想，呼籲公眾善心捐贈。



13歲的峰峰（左）確診擴張性心肌病變，出現急性心衰竭，急需換心續命。（受訪者提供）

今年8月突然病發出現腹瀉嘔吐病徵

峰峰父親梁先生憶述，兒子於8月上旬突然腹瀉嘔吐，遂帶他前往私家門診求醫，獲診斷為腸胃炎，惟翌日則轉為咳嗽，當時求醫則指其患有氣管敏感，但事隔一天仍未好轉，「見到佢唔多對路，覺都瞓唔到，即刻帶佢入急症，點知就入咗深切治療部，只係好短時間內就發生咗。」

媽媽：只係希望佢可以長命百歲

梁媽媽表示，作為父母，最希望子女健康成長，「但從來冇諗過個仔同死亡咁接近，以前可能想佢讀好書，搵到佢想做嘅嘢，但係而家乜都唔夠膽諗，只係希望佢可以長命百歲。」

13歲的峰峰確診擴張性心肌病變，出現急性心衰竭，急需換心續命。（受訪者提供）

峰峰臥床未癒，令梁媽媽心痛不已，「買咗個爆旋陀螺俾佢玩，但佢都玩唔到」，兒子的真情流露，更令梁媽媽泣不成聲，「佢好傷心咁講，我玩唔到啦，晒曬你哋啲錢。佢連簡單嘅玩具都玩唔到，我真係覺得好心痛⋯⋯」，旁邊的梁先生輕撫妻子。

峰峰樂觀面對病情有信心可康復

峰峰平日活潑好動，梁爸爸指他一向甚少病痛，亦熱愛游泳等水上活動，雖然小小年紀亦相當孝順，即使週末與親友前往離島遊玩，亦不忘購買小飾物作為紀念品，「因為知道媽媽要返工，諗住氹吓佢。」梁爸爸續說，家中並無心臟病史，對於兒子健康突變，他亦不禁拭淚，但峰峰仍樂觀面對，「雖然佢之前成日都喊，但依家佢好堅強，有信心自己會好得返。」

13歲的峰峰確診擴張性心肌病變，出現急性心衰竭，急需換心續命。（受訪者提供）

「佢話我都唔放棄，爸爸媽媽你哋都唔好放棄我。」非常擔憂兒子病情的梁生及梁太聲淚俱下。 （余俊亮攝）

香港兒童醫院兒童及青少年科顧問醫生陳羲舜補充稱，峰峰於8月7日因氣喘、發燒，胸口痛及咳嗽，前往律敦治醫院急症室求診，翌日轉送東區醫院兒科病科，轉入深切治療部，同日轉送兒童醫院深切切療部，接駁人工心肺機。

不過，8月下旬，由於病情未見好轉，左右心室衰竭，遂轉為安裝雙心室輔助器，與此同時，峰峰腎功能轉差，需要洗腎。9月初，嘗試為峰峰移除外置式右心室輔助器，但發現心臟沒法正常運作，意味其心臟循環功能完全需靠輔助器支援，遂於一周後重新接駁。

擴張性心肌病變罕見10萬兒童僅1人確診

陳羲舜又提到，峰峰病情罕見，每年每10萬名兒童，僅得1人確診患有擴張性心肌病變，大部分未有特定成因，僅得約3-4成與遺傳因素相關。他續說，擴張性心肌病變病癥不明顯，亦可因小病誘發。陳表示，由於已用盡醫療儀器輔助，緊急心臟移植是峰峰存活的唯一希望，期望有善心人願意作出捐贈，遺愛人間，陳又指峰峰正努力面對及接受物理治療，訓練肺部強度，以迎接移植手術。

13歲的峰峰確診擴張性心肌病變，出現急性心衰竭，急需換心續命。（受訪者提供）

兒童醫院現時有3名18歲以下兒童病人正等侯換心，陳羲舜表示，基於峰峰病情緊急，「佢排喺最高位置。」陳表示，全港由2009年至今共進行11宗兒童心臟移植手術，平均輪侯時間為1至兩年，但亦有病人以數年起計。

兒童醫院心胸外科顧問醫生任力恒則指，峰峰現時情況，如同與時間競賽，時間越長，併發症風險會與日俱增，例如流血或感染等，亦有生命危險，且他現時主要依賴接駁心臟儀器續命，即使配備全世界最好醫療儀器，亦非零風險，「越快搵到合適嘅心臟，做完手術康復嘅機會越大。」

合適捐贈者條件：



血型：B+或O+



體重：50至70公斤

