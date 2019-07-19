【智愷求心】僅20個月大男嬰獲心臟移植　為歷來受贈者年紀最小

現時20個月大的許智愷在8個月大時確診患罕見限制性心肌病，病情在今年初急轉直下，智愷當時需要安裝外置人工雙心室輔助裝置（俗稱人工心）代替心臟功能，肝、腎亦開始衰竭，面對細菌感染及腦中風風險，智愷更多次出現缺血性中風，情況危急。 至6月，智愷獲心臟移植機會，捐贈者是一名7歲患長期慢性疾病男孩，智愷術後第6日已恢復意識，腎功能亦回復正常，心臟肌肉沒有排斥，並已於前日（17日）拔除呼吸機可自行呼吸，預計兩至三個月後可回家。

智愷和哥哥同樣患上限制性心肌病，哥哥在7個月大時因心臟衰竭而夭折，智愷亦在2018年12月情況急轉直下，瑪麗醫院兒童心臟科部門主管翁德璋表示，智愷個案屬本港醫療界的里程碑，是香港年紀最小接受心臟移植的個案。瑪麗醫院心胸外科部門主管區永谷更直言，「係我一生人最困難嘅一個」，因為智愷細小的心臟表面，有四條大型泵管覆蓋或阻礙，附近及大血管均有大量疤痕組織，導致嚴重出血。

醫生：係我一生人最困難嘅一個

智愷過去7個月曾多次出現腦中風及心臟停頓，雖然已獲心臟移植，但未來康復之路十分漫長，感染風險和肺炎機會較大，亦要面對因中風所帶來的腦損傷，醫護團隊預計兩至三個月才可回家。