【智愷求心】男嬰成功換心創紀錄　父母以為自己發夢：救咗我一家

年僅20個月大的許智愷患上罕見限制性心肌病，多次腦中風令他徘徊「鬼門關」，如今奇蹟降臨，等到「有心人」無私捐贈心臟，並由瑪麗醫院團隊成功完成移植手術。 智愷父母坦言，知道兒子獲移植心臟機會渺茫，最初接到換心消息亦不敢相信，媽媽許太更以為自己發夢，開心到喊：「我不斷搣自己叫自己唔好再發夢」。爸爸許先生則感謝願意捐贈器官的家屬的無私，「佢唔單止救咗阿囝，佢救咗我哋一家人。」

許先生夫婦早前指，盼望智愷可以康復，帶他去看看這個美麗的世界。（受訪者提供）

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已經做過四次開胸手術的智愷身上滿佈傷疤，因為術後要用類固醇，身體亦不免浮腫，許先生坦言心痛，「佢只係撞損都會心痛，好似自己身上割咗一塊肉！」

許太因為囝囝直接辭去教師職業，陪伴兒子成長，她希望智愷出院後可帶他到主題公園遊玩，好好感受世界。許先生則強調會好好珍惜，照顧小朋友本是父母的責任，即使他不健全，亦要盡力照顧，「生命係無價」。

瑪麗醫院兒童心臟科顧問醫生倫建成提到，智愷曾出現兩次嚴重的腦中風，有中度腦損傷，需要漫長的時間康復，但他強調小朋友的可塑性高，康復會較快。

區永谷多次提到，智愷的手術十分困難，「隨時因為大量出血死喺手術枱」。 （林若勤攝）

瑪麗醫院心胸外科部門主管區永谷多次提到，智愷的手術十分困難，「隨時因為大量出血死喺手術枱」，他強調智愷的心臟細小，為成年人的七分之一，滿佈傷疤，稍有不慎，智愷有機會大量出血。他提到日本、台灣心臟移植技術上在亞洲領先，香港已急起直追，希望醫院其他團隊繼續努力。

1992年至2019年香港心臟移植宗數。 （香港01製圖）

去年本港有17宗心臟移植個案，但今年截至7月19日卻只錄得2宗個案，區永谷直言屬意料之外，已到臨界點。他稱過往有人捐贈心臟，但沒有合適受贈者，但今年連願意捐贈的人亦較少。區永谷稱，至今心臟移植輪候名單已增至約70人。

香港兒童心臟移植個案 (2006年至2019年)： 2006：16歲 2009：6歲、14歲、15歲 2012：13歲 2013：14歲 2015：14歲 2017：10歲 2019：1.5歲