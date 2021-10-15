新冠肺炎｜增8宗輸入涉2名外傭　禁加拿大航空溫哥華航班抵港2周

衞生署衞生防護中心公布，今日（15日）新增9宗輸入新冠肺炎確診個案，患者年齡3至68歲，包括兩名外傭，當中有6人已完成接種疫苗，8人帶有變異病毒株。今日暫時有約5宗初步確診。



衞生署指，加拿大航空營運於10月13日由溫哥華飛抵香港的航班（AC007）有一名乘客經抵港檢測而確診，加上有一名乘客未能符合599H章指明的條件，禁止該公司同一航線的航班抵港14日，至10月29日。



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9宗新個案包括涉兩名外傭，其中一名29歲女外傭（個案編號：12284）於10月10日從菲律賓乘CX906抵港，帶有L452R變異病毒株，曾在菲律賓接種兩劑復必泰疫苗；另一名38歲女外傭（個案編號：12289）在10月13日由菲律賓經航班CX906抵港，同帶有L452R變種病毒，已於菲律賓完成接種兩劑AstraZeneca疫苗。

個案12290涉及一名39歲男子，他於9月30日從印度乘UK6401航班抵港，已接種兩劑Covishield疫苗。中心指，他是早前確診的輸入個案12229，即62歲從印度抵港女子，的密切接觸者，昨日在竹篙灣檢疫中心確診。

有兩名確診患者於同日乘坐CX288從俄羅斯抵港，一名39歲女子（個案編號：12283）無病徵，檢疫期間確診，她已在俄羅斯完成接種Sputnik V疫苗；另涉一名3歲女童（個案編號：12291），亦是10月10日從俄羅斯抵港。

衞生署引用第599H章，禁止加拿大航空營運的客機在十月十六日至二十九日期間從加拿大溫哥華着陸香港。（Getty Images）

個案12287為一名68歲女子，於10月13日從加拿大經航班AC007抵港，帶有L452R變異病毒株，在機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。衞生署指，該航班中因有一名乘客抵港確診，及有一名乘客未能符合第599H章指明條件，禁止加拿大航空營運的客機在10月16日至29日期間從加拿大溫哥華着陸香港。

其餘個案亦涉由埃及、印度、馬爾代夫抵港個案，全部帶有L452R或N501Y變異病毒株。今日初步確診約有5宗。