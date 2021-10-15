新冠肺炎｜增8宗輸入涉2名外傭　禁加拿大航空溫哥華航班抵港2周

衞生署衞生防護中心公布，今日（15日）新增9宗輸入新冠肺炎確診個案，患者年齡3至68歲，包括兩名外傭，當中有6人已完成接種疫苗，8人帶有變異病毒株。今日暫時有約5宗初步確診。
衞生署指，加拿大航空營運於10月13日由溫哥華飛抵香港的航班（AC007）有一名乘客經抵港檢測而確診，加上有一名乘客未能符合599H章指明的條件，禁止該公司同一航線的航班抵港14日，至10月29日。
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9宗新個案包括涉兩名外傭，其中一名29歲女外傭（個案編號：12284）於10月10日從菲律賓乘CX906抵港，帶有L452R變異病毒株，曾在菲律賓接種兩劑復必泰疫苗；另一名38歲女外傭（個案編號：12289）在10月13日由菲律賓經航班CX906抵港，同帶有L452R變種病毒，已於菲律賓完成接種兩劑AstraZeneca疫苗。
個案12290涉及一名39歲男子，他於9月30日從印度乘UK6401航班抵港，已接種兩劑Covishield疫苗。中心指，他是早前確診的輸入個案12229，即62歲從印度抵港女子，的密切接觸者，昨日在竹篙灣檢疫中心確診。
有兩名確診患者於同日乘坐CX288從俄羅斯抵港，一名39歲女子（個案編號：12283）無病徵，檢疫期間確診，她已在俄羅斯完成接種Sputnik V疫苗；另涉一名3歲女童（個案編號：12291），亦是10月10日從俄羅斯抵港。
個案12287為一名68歲女子，於10月13日從加拿大經航班AC007抵港，帶有L452R變異病毒株，在機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性。衞生署指，該航班中因有一名乘客抵港確診，及有一名乘客未能符合第599H章指明條件，禁止加拿大航空營運的客機在10月16日至29日期間從加拿大溫哥華着陸香港。
其餘個案亦涉由埃及、印度、馬爾代夫抵港個案，全部帶有L452R或N501Y變異病毒株。今日初步確診約有5宗。