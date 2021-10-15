新冠肺炎．10.15｜免檢疫俄羅斯領事帶變種病毒　嘉亨灣封區強檢

衞生防護中心今晚（15日）公佈，一名55歲男病人初步部確診，患者居於西灣河嘉亨灣第1座，是俄羅斯聯邦駐香港總領事館人員，於8月22日離開香港前往俄羅斯，10月5日由俄羅斯經芬蘭搭乘航班AY101返抵香港。他抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行檢測結果呈陰性，抵港後根據相關豁免人士規定，於家居進行自我隔離，並按規定於指明檢測日期進行強制檢測。他於昨日（14日）提交的樣本結果呈初步陽性，病毒Ct值約15至16，即病毒量高，並帶有L452R變種病毒株。



衞生防護中心今日(15日)公佈新增9宗輸入個案，當中8宗涉及變種病毒感染，餘下一宗的檢測結果待定。個案涉及7女2男，年齡3至68歲，當中6人由A組指明地區（高風險）抵港，其餘由B組指明地區（中風險）抵港。



另外，加拿大航空營運於10月13日由加拿大溫哥華飛抵港的航班（AC007），一名乘客經抵港檢測確診，以及有一名乘客未能符合法例明的條件，衞生署禁止加拿大航空營運的客機在10月16日至29日期間從加拿大溫哥華着陸香港。



政府今日(15日)宣佈，由下星期一(18日)起，將在四間公立醫院增設新冠疫苗接種站，以方便在醫院覆診的病人和訪客，特別是專科門診的病人，在覆診時即時接種復必泰疫苗，無須預約。新設接種站分別位於東區醫院、將軍澳醫院、明愛醫院和威爾斯親王醫院。連同上月啓用的瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院接種站，數目將會由三個增加至七個。



公務員事務局局長聶德權今日表示，雖然近來長者疫苗接種率已有所上升，但在變異病毒株的威脅下，長者疫苗接種率仍須提高，政府試行在三間公院設立由醫護機構營運的接種站，在過去兩星期，每天平均約有二百位市民在接種站打針，經評估後決定擴充計劃，以方便更多到醫院專科門診覆診的長者，即時接種新冠疫苗。



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▼10月15日強制檢測公告詳情▼



强制檢測｜變種病毒患者曾到10處覆檢 包括機場往來沙田E42巴士

【00:52】政府深夜發出強制檢測公告，因應早前一宗涉及L452R變異病毒株的本地確診個案，要求於指定期間曾身處10個指明地方的人士再次進行檢測，包括機場多處、觀塘年運工業大廈銀記泰豐味，沙田禾輋廣場、新翠廣場、隆亨商場多個食肆及超市，及來往沙田和機場的E42巴士乘客。

另外，由於三間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，也被納入強制檢測公告。已完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

新冠肺炎｜美國11月8日起 容許完全接種疫苗外國人入境

10月16日【00:19】美國白宮10月15日宣布，從11月8日開始放寬入境限制，向已完全接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的外國人士開放邊境。

免檢疫俄羅斯領事回嘉亨灣初確診 領事館：接機者列作密切接觸者

【22:42】衞生署今日（15日）公布，一名俄羅斯聯邦駐香港總領事館人員初步確診．患者抵港後獲豁免酒店檢疫，在家居隔離，昨提交的樣本對病毒呈陽性，暫列輸入個案，其住所嘉亨灣1座今晚封區強檢。領事館回覆《香港01》查詢時指，部分同事因從機場的交通過程中，曾接觸患者，已被列作密切接觸者。

▼10月15日嘉亨灣1座封區檢測▼



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俄羅斯領事返嘉亨灣確診 第3宗領事免檢疫漏洞 田北辰促堵塞

【22:33】本港新冠肺炎疫情「清零」一段時間後，正爭取與內地通關，但近期接連出現輸入性社區個案。衞生署今日（15日）公布，一名俄羅斯聯邦駐香港總領事館人員初步確診．患者抵港後獲豁免酒店檢疫，在家居隔離，昨提交的樣本對病毒呈陽性，暫列輸入個案，其住所嘉亨灣1座今晚須封區強檢。

翻查資料，這並非首宗涉及領事豁免酒店檢疫的確診個案。衞生署人員去年曾「擺烏龍」， 誤批印度領事館人員豁免檢疫，在其離開機場抵家後，即收到確診通知；今年7月亦爆出沙地阿拉伯駐港領事兩名來港子女確診，衞生署調查發現二人未有遵照在家隔離規定，到東涌及太平山等處遊現。

實政圓桌立法會議員田北辰批評豁免制度接連出現漏洞，「點解要咁多人陪佢受罪？」他認為做法擾民，直言類似事件「一次都嫌多」，促政府檢視豁免檢疫安排，憂慮令到通關更無期。

▼7月20日 太古城唐宮閣封區檢測▼



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新冠疫苗｜5500人打首劑 接種率累計67.6% 1人因副作用送院

【22:23】疫苗接種計劃自2月26日正式展開，今日（15日）已是第232日。今天有約19,400人打針，當中5,500人打第一劑疫苗。本港累計有455萬人接種了至少一針，佔合資格人口的67.6%。昨日有1宗由社區疫苗接種中心送院的個案，因接種後出現常見副作用而送院。

新冠肺炎｜傳港人赴泰國免檢疫 旅行社：回港仍須檢疫難以成團

【21:21】新冠肺炎肆虐全球，熱愛旅行的港人未來或有望重遊泰國。根據泰國媒體報道，有27個國家及地區的遊客料可入境泰國毋須隔離，香港亦榜上有名。不過多間旅行社坦言，由於泰國回港仍須檢疫隔離，料「一定無旅客去」，難以成團，故不打算舉辦或宣傳赴泰旅行團，「費事嘥廣告費」，亦難以令旅遊業復甦。



有「泰國通」之稱的胡慧冲則指，當地疫情比最高峰時「好咗一半」，今日（15日）新增確診人數約1萬多人，惟按摩中心、戲院及餐廳等已重開，「啲人都照出街、照去玩，生活好似如常咁」。

來港易實施一個月 近八千非港人准免檢疫從內地抵港 佔名額13%

【19:11】來港易自9月15日實施，至今已三十日。粵港澳大灣區發展辦公室表示，截至10月14日，累計7,945人次使用來港易抵港，其中7,223人次經深圳灣口岸、722人次經港珠澳大橋香港口岸入境香港。換言之，平日每日有265人循來港易來港，佔每日名額僅13%。

▼來港易自9月15日起實施▼



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【19:05】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自晚上７時起限制在西灣河指明「受限區域」嘉亨灣第1座內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（16日）上午約7時完成此行動。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨1時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

變種病毒｜免檢疫俄羅斯領事染變種病毒初確診 嘉亨灣封區強檢

【19:02】本港豁免檢疫機制再現漏漏。衞生防護中心晚上公佈一宗初步確診個案，涉及一名居於西灣河嘉亨灣第1座的55歲男病人，患者是俄羅斯聯邦駐香港總領事館人員，於8月22日離開香港前往俄羅斯，並於10月5日由俄羅斯經芬蘭搭乘航班AY101返抵香港。他抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行檢測結果呈陰性，抵港後根據相關豁免人士規定於家居進行自我隔離，並按規定於指明檢測日期進行強制檢測。他於10月14日提交的樣本結果呈初步陽性，病毒Ct值約15至16，即病毒量高，並帶有L452R變種病毒株。

初步確診俄羅斯領事居嘉亨灣1座，即晚封區檢測。 （資料圖片／陳淑霞攝）

新冠肺炎｜增8宗輸入涉2名外傭 禁加拿大航空溫哥華航班抵港2周

【15:50】衞生署衞生防護中心公布，今日（15日）新增9宗輸入新冠肺炎確診個案，患者年齡3至68歲，包括兩名外傭，當中有6人已完成接種疫苗，8人帶有變異病毒株。今日暫時有約5宗初步確診。

如果聽日畀8000人（外傭）入來，我可以講後日就全部來唔到，因為都熔斷咗。 勞工及福利局長羅致光

外傭中介：搶房搶到精神崩潰 羅致光：會適時增加外傭檢疫名額

【12:04】勞工及福利局長羅致光今日（15日）出席一個有關外傭服務的圓桌會議，指8月30日至今約1900名外傭來港，當中43人確診感染新冠病毒，確診率約為2.3%，較最高時的8%低，反映外傭確診風險正在下降，政府會適時增加外傭檢疫設施和每日名額。

陳肇始打流感針 籲長者同打新冠疫苗：著好保護衣、避彈衣

【11:29】食物及衞生局局長陳肇始今天（15日）聯同衞生署、醫院管理局等高層及代表接種流感疫苗，盼起示範作用，呼籲市民也應盡快打針，尤其是長者，相信流感疫苗能作為「保護衣」，而同時接種新冠疫苗則可作「避彈衣」，提供雙重保護。她指政府已採購超過94萬劑流感疫苗。



衞生署署長林文健稱，署方轄下的診所中有一半同時提供流感和科興疫苗，若市民想打復必泰疫苗也可提供轉介信。醫院管理局行政總裁高拔陞則指，下周一起再多四間醫院的專科門診可為覆診病人即場打針。

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新冠疫苗｜4公院增接種站 聶德權：試行階段每天平均200人使用

【11:05】政府早前在3間公立醫院試行免預約的新冠疫苗接種站，方便醫院覆診病人和訪客接種復必泰疫苗。政府宣布，將在下周一（18日）起，在東區尤德夫人那打素醫院、將軍澳醫院、明愛醫院和威爾斯親王醫院加設接種站，連同早前已運作的瑪麗醫院、伊利沙伯醫院和屯門醫院接種站，共有7間醫院內設有接種站。

▼9.29 瑪麗醫院新冠疫苗接種站首日運作覆診病人可即場打針▼



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10月14日強檢名單

強制檢測｜機場貨運工染變種病毒 曾到休息室人士須覆檢

【00:01】香港國際機場一名貨運站工人在上周五（8日）確診，涉及L452R變異病毒株，被列為不明源頭本地個案。衞生防護中心昨日（14日）指出，患者工作的超級一號貨站HACTL主樓休息室再有環境樣本的病毒檢測呈陽性，食物及衞生局發出強制檢測公告，凡於9月30日至10月14日曾身處該休息室的人士需要覆檢，須於今日（15 日）內接受檢測。

▼10.14大埔天賦海灣3期海鑽10座印傭確診▼

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▼10月14日 疫情下第二個重陽節▼



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昨日總覽：新冠肺炎．10.14｜天賦海灣印傭確診 專家促盡快開展打第三針

新冠肺炎｜天賦海灣三期外傭初步確診 附近工作外傭假期避聚集

新冠肺炎｜外傭完成檢疫後社區確診 病毒量低入院檢測轉不確定

30歲印傭檢疫後初步確診 據悉病毒量低 專家：需監察未來升或跌

強制檢測｜機場貨運工染變種病毒 曾到休息室人士須覆檢

新冠疫苗｜接種中心打風後首回復正常 逾1.1萬人 比率維持67.5%

第三針疫苗︱再打科興後抗體升至6倍 專家指三針同款較好

何栢良：盡快開展打第三針 港接種率低 倡推第二輪「谷針」措施

重陽節｜將軍澳墳場人流遜往年 天氣勝預期 市民：涼浸浸唔辛苦

重陽節｜圓規阻送貨花價升3成 寶福山花檔生意旺：一紮好就賣出

保就業｜派出超額101億 2.6萬僱主違規 尚拖欠2億罰款