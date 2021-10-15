啟德醫院沉降　醫管局指水壓快速上升導致　如獲批最快6至8周復工

醫院管理局日前公布，啟德發展區新急症醫院工程於颱風期間出現沉降超標，地基工程需即時停止。醫管局今日（15日）指，估計沉降是由於附近的水壓快速上升，令預先設置的臨時板樁過度移位，導致地面出現沉降，並損壞了受影響範圍內的四個監測點，因此觸發停工指標。

醫管局指，當收到承建商的緩解措施方案及復工要求後，會聯同工程項目團隊，根據既定的程序及確保公用設施結構及運作安全的原則，嚴格審批有關復工方案。假如得到相關批准，料可於6至8星期內恢復有關工程。



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醫管局表示，是次沉降發生在10月8日，地點位於工地東北面的地面，毗鄰用以興建地庫的臨時支撐工程。事件並沒有影響長遠的工程，包括樁柱地基工程。而相鄰未損壞的監測點在同一天錄得4至7毫米的沉降幅度，低於10毫米的預設預警指標。

另外，有關沉降只在工地範圍內發生，經全面視察後證實鄰近公用通道及周邊設施，並無受事件影響；而香港兒童醫院的監測點沒有記錄任何移動情況，顯示其不受影響。

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醫管局又指，有關穩定工程已於10月12日，亦即颱風「圓規」吹襲前完成，包括復修和加固臨時支撐、灌漿、復修塌陷地面和監測點、持續抽水和加強監測。在「圓規」吹襲之後，有關人員已檢查所有監測點並確認監測數據穩定，位於啟德發展區新急症醫院工程地基工程工地的監測點錄得0至1毫米的讀數，而香港兒童醫院則未有錄得任何移動。

對於地盤外路面現裂縫，醫管局回應稱經視察後確定，有關通道為臨時性質，只有較薄及非結構性的混凝土表層。相關裂縫亦早於10月8日上述事件前已經出現。綜合全面的監測紀錄，有關表面裂縫不會構成任何安全風險。