啟德醫院工程沉降停工　地盤外路面現裂縫　工程師：或因冷縮熱脹

醫院管理局日前公布，啟德發展區新急症醫院工程於颱風期間出現沉降超標，地基工程需即時停止，確保安全後始會復工。記者今(15日)到場視察，發現工地外的祥業街行人路出現數條裂縫，並與附近機電工程署、另一需開挖路面的供冷系統工程所在位置相接。

有土木工程師認為，有關裂縫未必因沉降所致，或與地面受冷縮熱脹影響較有關連，需有較多長期監測數據始能定奪；醫管局行政總裁高拔陞今早開腔回應事件時則指，啟德醫院地盤的沉降問題屬於輕微、可控，料因打風等天氣因素所致，「係常見現象」，會適時重啟工程，但以安全為首要。



啟德醫院地盤外圍的祥業街行人路出現數條裂縫，其中一條可放置一元硬幣，即相當於25毫米闊度。(陳淑霞攝)

啟德醫院地盤正圍封施工，現場所見，地盤外圍的祥業街行人路，同時正進行另一樁冷卻喉工程，需要挖路舖設相關喉管。兩工程之間的石屎路面出現數條裂縫，其中一條可放置一元硬幣，即相當於闊約25毫米的裂縫，更座落在紅色標記及藍色油漆附近位置。

啟德醫院地盤出現工程沉降需停工，旁邊的兒童醫院建築物亦受輕微影響。(資料圖片/梁鵬威攝)

資深土木工程師倪學仁表示，相信與地面冷縮熱脹較為相關。他解釋指，一般舖設石屎時會預留伸縮縫，免其受溫度變化影響。惟初步依據照片而看，該行人路較為粗疏，推測或未有預留伸縮縫隙，並因冷縮熱脹所致，繼而產生裂縫。據石屎橫紋所見，裂縫主要隨石屎接口裂開。至於會否與冷卻喉工程有關連，他則指，一般而言，相關工程會有隔熱，未可推斷兩者關係。

資深土木工程師倪學仁（資料圖片）

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他又表明，沉降所致的裂縫，不一定肉眼可見，需視乎其移動方向而定。假若是大面積沉降，或未必可觀測到有關表徵；倘是不規則沉降，裂縫可能會出現高低不平或左右不均的裂紋。不過，他強調，要準確找出裂縫成因，不能單憑照片定論，需長期作數據及變化監測，以及循周邊工程判定。

他又提到，紅色標記及藍色油漆所在地是沉降監測點，相信是裂縫產生前已設。

高拔陞指，啟德醫院地盤的沉降問題屬於輕微、可控，料因打風等天氣因素所致。(李澤彤攝)

醫院管理局行政總裁高拔陞今早回應事件時則表示，啟德醫院地盤的沉降問題屬於輕微、可控，料因打風等天氣因素所致，「係常見現象」，負責的同事已與相關部門詳細檢視情況，會在適當時候重啟工程，但安全會是大前提。

至於在地盤附近的兒童醫院，他稱運作不受影響，但無透露兒童醫院沉降幅度。對於醫管局為何延誤公布事件，他稱會檢視情況，料因打風而無迅速公布。