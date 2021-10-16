欖球港隊成員獲豁免檢疫　需住酒店14天　惟准到京士柏運動場訓練

獲豁免檢疫的俄羅斯領事初步確診，事件再引發檢疫漏洞的爭議。事實上，17名香港男子七人欖球隊成員，包括3名教練、1名物理療師和13名球員，早前代表香港參加於加拿大舉行的世界七人欖球系列賽，於9月28日回港後，政府以隊員需持續訓練以應付未來比賽為由，批准他們可「豁免檢疫」，雖然17人需要逗留在指定檢疫酒店內14天，惟期間可到京士柏運動場訓練。

民政事務局表示，鑑於球隊成員有實際需要持續進行高強度訓練，以維持體能及技術水平，應付即將參與的國際比賽，包括今年11月19日起舉行的亞洲七人欖球系列賽，故獲政務司司長批准「豁免檢疫」。

專家認為，京士柏運動場也會向公眾開放，恐球員外出訓練期間，亦有將病毒傳播予酒店職員及公眾的風險。



17名香港男子七人欖球隊成員，包括3名教練、1名物理療師和13名球員，獲港府批出豁免檢疫。（資料圖片）

《南華早報》於本周日（10日）報道香港男子七人欖球隊成員獲港府批出豁免檢疫一事，《香港01》於周一向民政事務局查詢，昨晚獲回覆確認事件，豁免檢疫涉及17人，包括3名教練、1名物理療師和13名球員。局方指，他們早前代表香港參加於加拿大舉行的「2021年世界七人欖球系列賽」後，於9月28日回港。

加拿大比賽有實施嚴格感染控制措施

局方強調，該系列賽是在實施嚴格感染控制措施的「氣泡」安排下進行，措施包括要求檢測、量體溫、佩戴口罩、隔離住宿、隔離的點對點交通安排和保持社交距離的規定。所有成員均已完成接種疫苗，並在本港機場檢測的樣本結果呈陰性。香港欖球總會亦確認，加拿大的賽事在「氣泡」安排下沒有檢測到確診個案。

▼10月15日嘉亨灣1座封區檢測▼



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成員除指定隔離訓練外要逗留在指定檢疫酒店

局方指，球隊成員有實際需要持續進行高強度訓練，以維持體能及技術水平，應付即將參與的國際比賽，包括今年11月19至26日舉行的亞洲七人欖球系列賽。政務司司長考慮過球隊在加拿大期間的感染風險、隔離訓練期間會採取的防疫措施，以及球隊實際的訓練需要，基於公眾利益，批准對球隊17人豁免檢疫。而豁免檢疫的條件是他們回港後14天內，除了參與由香港體育學院安排的隔離訓練外，必須逗留在指定檢疫酒店，並要遵守一系列嚴格的防感染控制措施，包括須每天檢測體溫，並遵從政府規定的病毒測試要求。

局方稱，隔離訓練須於指定訓練場地進行，亦即京士柏運動場；場地在訓練前後要進行徹底清潔及消毒；訓練期間不能有球隊以外人士使用，暫停對公眾人士開放；球隊成員必須以點對點指定交通工具往返指定檢疫酒店及訓練場地，有關交通工具亦須進行徹底清潔及消毒。不過，局方未有透露17人在14天內曾經到京士柏運動場訓練多少次。

呼吸系統專科醫生梁子超擔心球員外出訓練期間，亦有將病毒傳播予酒店職員及公眾的風險。（資料圖片）

梁子超：球員「出出入入」對酒店職員構成風險

呼吸系統專科醫生梁子超表示，雖然球員在14天內接受定期檢測，可以偵測到隱形患者，但球員「出出入入」，會離開房間，經過走廊、大堂、乘專車，難免會對檢疫酒店職員構成風險。而京士柏運動場雖然會消毒，但設施始終與公眾共用，亦不知京士柏運動場在球員離開後多久便會重開，「空氣點確保無殘留（病毒）呢？」對公眾亦帶來一定風險。

他認為運動員若能有專屬的訓練場地會較好，但若不能安排，也應安排其在抵港7天後才外出訓練，「因為大部份個案都喺頭7日發現」，而且運動員應在外出前接受快速抗原測試，以免將病毒傳予隊友，影響他們繼續訓練和參加比賽。

昨晚一名55歲俄羅斯聯邦駐香港特別行政區總領事館人員初步確診，亦屬獲豁免檢疫人士，抵港後在嘉亨灣居所自我隔離，梁子超認為本港接連出現涉及機場、豁免檢疫人士的個案，內地或會擔憂本港在外防輸入方面的安排，一旦內地對港有戒心，便會影響到商討通關的進度。