新冠肺炎｜增6宗輸入個案一半涉外傭　居嘉亨灣俄羅斯領事今確診

衞生防護中心今日（16日）公布新增6宗新冠肺炎確診個案，全部為輸入，本港累計個案增至12,292宗。昨（15日）初步確診帶L452R變種病毒的55歲俄羅斯領事，今日轉為確診（患者編號#12292），另有3名分別由菲律賓及印尼抵港的外傭染疫，她們均完成接種兩劑疫苗。另外，今日初步確診個案少於10宗。



今日6宗新增個案均為輸入，當中五人涉及L452R變種病毒感染，餘下一宗變異病毒株檢測結果待定。個案涉及四女兩男，年齡介乎33至55歲，全部患者由A組指明地區（高風險）抵港。

其中個案12292患者，抵港後根據相關豁免人士規定，於家居進行自我隔離期間確診。另外三人抵港時，在機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，餘下兩人分別在指定檢疫設施竹篙灣檢疫中心及香港荃灣絲麗酒店，檢疫期間檢測確診。

今日新增6宗個案全部是輸入。（羅國輝攝）

確診的55歲俄羅斯領事（編號#12292），於10月5日乘搭AY101航班，由俄羅斯經芬蘭抵港，因屬豁免檢測人士，抵港後返回西灣河嘉亨灣第1座進行家居隔離，於本周四呈交檢測樣本呈陽性。他曾於本港接種兩劑科興疫苗，8月17日在港進行的血液抗體測試亦呈陽性。嘉亨灣第1座昨晚進行封區強檢，無居民確診。

▼10月15日嘉亨灣1座封區檢測▼



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三名抵港外傭確診

另有三宗個案涉抵港外傭（病人編號#12293、#12296及#12297），分別是乘搭5J272航班於10月14日由菲律賓抵港的35歲外傭；乘搭同一編號航班，10月12日抵港的34歲外傭，以及乘搭CX776航班於10月12日由印尼抵港的外傭。

另外兩宗個案分別涉33歲女患者（病人編號＃12294），10月14日乘搭BA031由英國抵港，以及48歲男士（病人編號＃12295），於10月14日乘搭VS206航班由英國抵港，他抵港前一日已出現病徵，兩人均已接種復必泰疫苗。