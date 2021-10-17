陳茂波：內地為港最大貨物出口市場　去年整體佔比59%　料續增長

財政局司長陳茂波今日發表網誌表示，在國家的國內國際「雙循環」發展策略下，香港會更積極融入國家發展大局，和大灣區內城市協同互惠發展，推動貿易、航運及物流業發展更上層樓。他又提到，內地是香港最大的貨物出口市場，佔整體出口的比重從2000年的35%，上升至去年的59%，展望未來內地對優質產品和服務的需求增加，香港的貨物出口到內地將會持續以「可觀的速度」增長。



20經濟體與港簽訂自己貿易協定 續尋更多貿易夥伴

陳茂波表示，上周在廣州出席中國進出口商品交易會，今次廣交會首次舉辦國家級的「珠江國際貿易論壇」，以「中國的新發展為世界提供新機遇」為主題的對話平台，他在其中一個分論壇中介紹了香港在粵港澳大灣區國際貿易合作中的機遇與優勢。

他指，內地是香港最大的貨物出口市場，佔整體出口的比重從2000年的35%，上升至去年的59%。展望未來，內地居民收入水平不斷提高，中收入人口估計會由目前的四億人增至八億人，消費力增強；加上「十四五規劃綱要」提出要以國內大循環為主體的發展策略，內地對優質產品和服務的需求增加，香港的貨物出口到內地將會持續以可觀的速度增長。

他續指，香港未來的經濟發展，與國家的發展密不可分，會協助香港青年人更好把握粵港澳大灣區機遇，乘上國家發展的快車。另外，目前港府已與20個經濟體簽訂了自由貿易協定，繼續尋求與更多貿易夥伴簽訂自貿協定，進一步鞏固香港在區內以至國際上的貿易中心地位，亦正爭取盡早加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），協助港商和投資者開拓更大的市場。