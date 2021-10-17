通關｜已向內地專家交報告　薛永恒指安心出行或可交行蹤予過關碼

與內地通關被港府視為頭等大事，創科局局長薛永恒今(17日)於無綫新聞節目《講清講楚》表示，「過關碼」將會加入接種疫苗紀錄，亦要申報行蹤及有否進出高危處所，當局已提交三大選項供內地專家考慮，當中包括可將安心出行資料轉移以作系統對比。他未有明言會否如內地般設有追蹤功能，僅指技術上可行，但需視乎本港內部情況，包括有關轉變是否適合本港，及是否已達共識。

他又提到，已向食衞局提交方案，有關的回饋報告已呈交內地專家，具體落實細節有待敲定。



創科局局長薛永恒 (資料圖片)

薛永恒表示，已就科技創新層面整理回饋意見報告內容，交予食衞局，相信已轉達內地專家。他提到，類似「健康碼」的「通關碼」，將會包含用戶個人資料、健康申報、檢測結果，亦可考慮加入接種疫苗紀錄。

三大方案通報過關者行蹤 或混合使用

此外，亦將涵蓋用戶指定時間的行蹤及有否進出高危地點，亦已就行蹤申報方式提出三大選項，包括由用戶自行申報行蹤資料，再經系統對比有否出入高危地方；其二則是由當局列出高危地方清單，由用戶自行對比及申報；最後則是在用戶同意下，將安心出行紀錄上載，由系統負責對照工作。

現時安心出行的資料只會儲存在市民自己的手機內。（資料圖片／歐嘉樂攝）

他又提到，即使將安心出行資料轉移，亦有其限制，因現時本港並非所有地方均設二維碼可供使用，故不排除三大方案混合選用，「科技上唔係難題，最重要係利民便利。」但最終如何落實，則需由內地專家決定。

被問到現時安心出行屬自願安裝及使用性質，追蹤能力有限時，他則回應稱，「提升健康碼達到某個水平，或者等如內地，我覺得技術係咪一定做不到，我覺得唔係。」但他強調，每個地方有其各自截斷傳播鏈的不同方案，本港亦有不同因素考慮，亦需兼顧有關轉變是否適合香港，且需要建立共識。

本港及內地通關仍未有具體時間表。(資料圖片)

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