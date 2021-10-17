調查：七成半受訪基層精神健康出問題　機構籲加強地區服務

過去一年疫情反覆，重創各行各業，基層家庭首當其衝。有機構早前進行了一項調查，了解深水埗基層的生活壓力。機構在調查中，加入了「一般健康問卷（GHQ-12）」量度受訪者精神健康狀況，根據世界衛生組織指標，75%受訪者得到12分或以上，代表有精神健康問題，當中31至60歲女性平均得分更高達18分。機構建議，政府應就不同年齡層居民的精神健康需要，加強及早識別、介入的地區精神健康服務，並提供心理治療現金援助計劃。



香港基督教女青年會在今年7至8月，以問卷方式訪問了深水埗區628名居民。（機構提供）

香港基督教女青年會在今年7至8月，以問卷方式訪問了深水埗區628名居民，讓他們選出感到生活壓力的十大事項。結果發現，首兩位是「擔心自己健康（68.0%）」及「擔心家人健康（67.8%）」，而第三至五名依次是「食物價格昂貴（65.9%）」、「租金昂貴（58.1%）」及「燃料費昂貴（58.0%）」。

調查又加入了「一般健康問卷（GHQ-12）」量度受訪者精神健康狀況，根據世界衛生組織指標，75%受訪者得到12分或以上，代表有精神健康問題，當中31至60歲女性平均得分更高達18分。

阿瑩在深水埗區居住了5年，一家三口居住於200呎套房，月租近日已由5,500元加至6,800元。她們由2015年已開始申請公屋，一家靠從事技工的丈夫萬多元收入維生，但疫情影響工程進度，今年有三個月以上沒工作。疫情跟不穩定的家庭收入令其情緒低落，每星期也有兩三日失眠，試過一日三餐每日只限制用80元買菜。

阿瑩在深水埗區居住了5年，一家三口居住於200呎套房，月租由5,500元加至6,800元。（機構提供）

女青青年及社區服務部總主任吳翠萍表示，疫情令不少居民就業不足甚至失業，至於有增無減的租金、食品價格等，對居民構成極大生活壓力，再加上擔心染疫，導致精神健康出現問題。

她又說，大部分婦女會管理家庭開支，隨著開支大增，壓力相應增加，加上不想告訴子女家庭屬於低下階層，當學校需繳交費用時，婦女硬著頭皮支付，不告訴校方自身困難；受女性荷爾蒙影響，不少婦女都是45至55歲開始，向精神科醫生求診。

女青青年及社區服務部總主任吳翠萍表示，疫情令不少居民就業不足甚至失業。（機構提供）

機構促請政府增加過渡性房屋供應及將居住年期延長至四年；又強烈建議政府在劏房租務管制立法時，訂定起始租金。至於食品方面，延長現時八星期的食物援助服務，並就不同年齡層居民的精神健康需要，加強及早識別和及早介入的地區精神健康服務，並提供心理治療現金援助計劃。